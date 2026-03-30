美國與以色列對伊朗的戰爭正進入關鍵倒數。隨著荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，阻礙全球能源市場流通，石油產業高層與分析師指出，如果荷姆茲海在未來約一至三週內無法重新開放，戰爭對經濟與市場的衝擊恐將急遽升高。即便之後恢復通行，先前造成的損害也可能已足以讓能源及其他商品價格在更長時間內維持高檔。
市場的「假象」與即將失效的緩衝
根據CNBC報導，目前這些風險尚未完全反映在廣受關注的標普500指數或布蘭特原油基準價上。為緩解石油供應中斷的臨時措施，讓美國與歐洲市場的油價仍相對偏低。但分析師警告，一旦這些措施在4月初至中旬失效，美國或其他政府恐難以阻止能源價格大幅飆升。
伊朗近期攻擊區域內的民用船隻與能源設施，使狹窄的荷姆茲海峽航運幾近停擺。這條約160公里長、鄰近伊朗的水道，平時承載全球約20%的石油供應。雖有部分石油改由管線運輸，但容量有限。美國與其他國家已釋出創下歷史新高的4億桶戰略儲油，並暫時放寬對部分俄羅斯與伊朗石油的制裁，以為市場爭取喘息空間。
白宮表示，相信美國總統川普（Donald Trump）的軍事策略將很快終結伊朗威脅，使價格壓力消退。但各界一致認為，沒有任何替代方案能取代重新開放海峽。
在休士頓舉行的標普全球（S&P Global）CERAWeek能源大會上，業界巨頭紛紛表達憂慮。
雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）表示：「荷姆茲海峽關閉帶來的實體影響，正逐步在全球顯現。能源巨擘殼牌（Shell）執行長薩萬（Wael Sawan）也指出，原先始於南亞的供應中斷，正擴散至東南亞、東北亞，並將在4月進一步影響歐洲。
實體與紙上價格的「巨大脫鉤」
目前市場關注的焦點，是「紙上價格」與「實體價格」之間的落差。所謂「紙上價格」指金融市場交易的期貨價格，也是媒體常引用的油價；但實際交付的「實體價格」普遍更高，尤其是在亞洲。
自戰前最後一個交易日的2月27日至3月27日，布蘭特原油期貨上漲36%，突破每桶113美元；但反映中東實體交付的杜拜原油價格卻上漲76%，達126美元，波動更為劇烈。
紙上價格之所以較低，部分原因在於市場會對川普釋出「戰爭可能降溫或結束」的言論作出反應，交易員稱之為「口頭干預（jawboning）」。
這種衝擊不僅限於石油。液化天然氣（LNG）價格同樣令人憂心，日本與韓國價格已上漲48%；航空燃料價格飆升，甚至連氦氣等較少關注的資源也同步上漲。若無改善，這些價格可能持續推升，進一步加劇全球通膨並拖累經濟成長。
市場惡化：通膨憂慮重燃
近期市場狀況也開始惡化。標普500指數24日因川普「可能延後打擊伊朗能源設施」的消息而上漲約0.5%，但隨後自25日至27日累計下跌3.4%。10年期美債殖利率也呈現類似走勢，戰爭期間已上升約0.5個百分點至4.4%，反映市場對通膨與聯準會可能無法降息的憂慮。
隨著石油實體供應短缺風險升高，川普的「口頭干預」效果正逐漸減弱。儘管市場仍反映出一些較樂觀的可能性，例如川普可能透過軍事行動奪取伊朗重要出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）、或迫使伊朗談判重開海峽，甚至政權出現變化，但這些預期恐難長期支撐市場。
關鍵轉折點：4月的「供應懸崖」
市場顧問公司BCA Research的地緣政治策略師巴比克（Marko Papic）估計，目前全球每日石油供應已因戰爭減少450萬至500萬桶，約占總供應5%；但到4月中旬，這一缺口可能倍增，成為史上最大供應損失。
巴比克指出，屆時來自戰略儲備以及被豁免制裁的俄羅斯與伊朗石油將耗盡，全球將面臨「石油斷崖」。
此外，石油產業恢復供應的能力也存在疑問。中東產油國因無法出口而缺乏足夠儲存空間，已被迫關閉部分油井，重新開採需要時間。
科威特國有石油公司CEO薩巴赫（Sheikh Nawaf Al-Sabah）表示，即使戰爭結束，恢復全面產能也需3至4個月。
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根據CNBC報導，目前這些風險尚未完全反映在廣受關注的標普500指數或布蘭特原油基準價上。為緩解石油供應中斷的臨時措施，讓美國與歐洲市場的油價仍相對偏低。但分析師警告，一旦這些措施在4月初至中旬失效，美國或其他政府恐難以阻止能源價格大幅飆升。
伊朗近期攻擊區域內的民用船隻與能源設施，使狹窄的荷姆茲海峽航運幾近停擺。這條約160公里長、鄰近伊朗的水道，平時承載全球約20%的石油供應。雖有部分石油改由管線運輸，但容量有限。美國與其他國家已釋出創下歷史新高的4億桶戰略儲油，並暫時放寬對部分俄羅斯與伊朗石油的制裁，以為市場爭取喘息空間。
白宮表示，相信美國總統川普（Donald Trump）的軍事策略將很快終結伊朗威脅，使價格壓力消退。但各界一致認為，沒有任何替代方案能取代重新開放海峽。
在休士頓舉行的標普全球（S&P Global）CERAWeek能源大會上，業界巨頭紛紛表達憂慮。
雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）表示：「荷姆茲海峽關閉帶來的實體影響，正逐步在全球顯現。能源巨擘殼牌（Shell）執行長薩萬（Wael Sawan）也指出，原先始於南亞的供應中斷，正擴散至東南亞、東北亞，並將在4月進一步影響歐洲。
實體與紙上價格的「巨大脫鉤」
目前市場關注的焦點，是「紙上價格」與「實體價格」之間的落差。所謂「紙上價格」指金融市場交易的期貨價格，也是媒體常引用的油價；但實際交付的「實體價格」普遍更高，尤其是在亞洲。
自戰前最後一個交易日的2月27日至3月27日，布蘭特原油期貨上漲36%，突破每桶113美元；但反映中東實體交付的杜拜原油價格卻上漲76%，達126美元，波動更為劇烈。
紙上價格之所以較低，部分原因在於市場會對川普釋出「戰爭可能降溫或結束」的言論作出反應，交易員稱之為「口頭干預（jawboning）」。
這種衝擊不僅限於石油。液化天然氣（LNG）價格同樣令人憂心，日本與韓國價格已上漲48%；航空燃料價格飆升，甚至連氦氣等較少關注的資源也同步上漲。若無改善，這些價格可能持續推升，進一步加劇全球通膨並拖累經濟成長。
近期市場狀況也開始惡化。標普500指數24日因川普「可能延後打擊伊朗能源設施」的消息而上漲約0.5%，但隨後自25日至27日累計下跌3.4%。10年期美債殖利率也呈現類似走勢，戰爭期間已上升約0.5個百分點至4.4%，反映市場對通膨與聯準會可能無法降息的憂慮。
隨著石油實體供應短缺風險升高，川普的「口頭干預」效果正逐漸減弱。儘管市場仍反映出一些較樂觀的可能性，例如川普可能透過軍事行動奪取伊朗重要出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）、或迫使伊朗談判重開海峽，甚至政權出現變化，但這些預期恐難長期支撐市場。
關鍵轉折點：4月的「供應懸崖」
市場顧問公司BCA Research的地緣政治策略師巴比克（Marko Papic）估計，目前全球每日石油供應已因戰爭減少450萬至500萬桶，約占總供應5%；但到4月中旬，這一缺口可能倍增，成為史上最大供應損失。
巴比克指出，屆時來自戰略儲備以及被豁免制裁的俄羅斯與伊朗石油將耗盡，全球將面臨「石油斷崖」。
此外，石油產業恢復供應的能力也存在疑問。中東產油國因無法出口而缺乏足夠儲存空間，已被迫關閉部分油井，重新開採需要時間。
科威特國有石油公司CEO薩巴赫（Sheikh Nawaf Al-Sabah）表示，即使戰爭結束，恢復全面產能也需3至4個月。
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