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能源市場表現

德黑蘭的強硬姿態與調停進展

儘管美國總統川普（Donald Trump）上週五（27日）表示，與伊朗的停戰談判仍在持續，不過在美媒報導，五角大廈擬準備進行地面作戰後，德黑蘭當局發出嚴厲警告，導致油價在29日應聲上漲。根據美有線電視新聞網（CNN）報導，全球基準的布蘭特原油上漲2.6%，至每桶115.50美元；美國西德州原油（WTI）則上漲近3%，至102.61美元。由於這場戰爭造成史上最大規模的石油供應中斷，此外，針對油氣設施的攻擊也推高天然氣價格。美國民眾已在加油時感受到戰爭衝擊：週日全美汽油平均價格為每加侖3.98美元。受地緣政治風險拖累，美股指期貨全面走低。道瓊期指下跌0.53%或241點，標普500期指下跌0.46%，那斯達克期指則下跌0.48%。伊朗國會議長29日表示，該國部隊正「等待」美軍行動。此前，美國總統川普（Donald Trump）於27日表示「談判正在進行中」，並延長最後通牒期限，要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，但顯然並未緩解緊張局勢。《華盛頓郵報》29日引述官員說法，五角大廈正為在伊朗展開為期數週的地面行動做準備，目前正等待川普的最終裁決。這項計畫可能標誌著「戰爭的新階段」。與伊朗關係密切的葉門胡塞武裝（Houthi）28日對以色列發動攻擊，也對該地區的石油運輸構成另一項威脅。該組織可能封鎖曼德海峽（Bab al-Mandab Strait），這是一條連接紅海與全球航運的重要咽喉要道。與此同時，區域外交斡旋仍在進行。巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其的外交部長也正努力推動戰爭結束。巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）表示，29日的會議「非常有成效」，並補充說，巴基斯坦將在「未來幾天」協助促成美國與伊朗之間的談判。