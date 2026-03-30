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馬英九基金會近期上演人事清洗，馬英九的多年親信蕭旭岑由馬英九前重要親信金溥聰持馬英九的授權書解職，並被指控處理財政有問題，馬英九疑似失智的傳聞也四起，讓國民黨茶壺風暴加劇，而前台北縣長周錫瑋日前出席活動也透露，當年他退出新北市長選舉、離開政治，就是因為聽了馬英九和金溥聰的建議，如今他看到歷史重演，並質疑國民黨為什麼會敗到今天？正是因為黨內有群自私自利的人，永遠不會讓國民黨團結起來。周錫瑋28日出席《CtiTalk網路論壇》節目透露，他當初不參選新北市長，正是因為聽了馬英九跟金溥聰的建議，儘管新北市升格是他在台北縣內做的，但當時違反馬英九不希望單獨升格的意志，而他在升格新北市之後，就被馬英九勸退不能選新北市長，因馬英九說朱立倫的勝算比較大，且若新北市輸了，馬英九的連任之路會受到很大的挑戰，若沒有選上，兩岸關係會嚴重倒退，讓他被說服退選。周錫瑋表示，當時選擇退選的真正理由是要為兩岸好、為台灣政治好，因此，當馬英九問周錫瑋要什麼？他提到2件事：首先，不要任何的東西，不要任何的職位；第二，他全力幫馬英九、朱立倫輔選，讓馬英九當時都講不出話來。周錫瑋提到，讓他離開政治的第二把刀子，是有次在總統府，當時朱立倫、吳敦義、金溥聰以及馬英九都在的時候，當時只有金溥聰出來講話，要求他三月份就辭職台北縣長，且安排他到哈佛念書，全家的生活費都安排好；不過他說他任期到十二月，基於對選民的責任，不能中途離開，而且他已經退選，也不要任何職位，難道最後一點尊嚴都不能給他嗎？而金溥聰仍繼續說，讓他忍不住拍桌說道：「難道最後一點尊嚴都不能給我？」周錫瑋說這是他被砍的2把刀子，這十幾年來都沒講話，並隱忍下來，如今國民黨的茶壺風暴，他看到的是歷史的重演，看到國民黨為什麼會敗到今天？正是因為國民黨內有群自私自利的人，永遠不會讓國民黨團結起來。