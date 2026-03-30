我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲因京華城等案遭一審判刑17年，民眾黨隨即號召小草支持者昨（29）日上凱道，抨擊執政黨司法不公，要求司法改革。未料，知名小草女神、台中市議員參選人劉芩妤在致詞時卻脫口1句「小罪大辦」，而非小草常喊的口號「清清白白」，遭網友狠酸「吃了誠實豆沙包」、「偷臭阿北要說啊」等。民眾黨稱昨日8萬人到場，其中，劉芩妤上台致詞時表示，民眾黨210萬元的政治獻金竟然觸犯貪污罪，但民進黨諸多弊案都無罪，今天這麼多人站上街頭，就是要告訴大家：「我們看不下去」，並質疑執政黨辦案用政治來介入司法，讓人看不下去，你們操弄司法，讓人看不下去，你們小罪大辦，讓人看不下去；她並提到，執政黨對於自己人的容忍，用不平等的方式對待其他人，讓人看不下去。針對劉芩妤所說「小罪大辦」，而不是小草常說的「清清白白」，網友看了也狠酸她：「沒有法律的社會要變成原始時代了」、「挺貪污？」、「偷臭阿北要說啊」、「吃了誠實豆沙包」等。