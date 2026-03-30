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受中東局勢緊張影響，日本股市今（30）日大幅波動，一開盤先跌逾1300點，盤中更大跌超過2700點，跌破51000點大關。針對伊朗局勢，美國軍方於 28 日宣布，兩棲突擊艦黎波里號（USS Tripoli）等艦艇已抵達中東。美國《華盛頓郵報》報導指出，國防部正準備在伊朗進行為期數週的地面行動。伊朗國會議長29日表示，該國部隊正「等待」美軍行動。受到中東局勢升溫影響，市場對原油供應的擔憂再次升高。紐約原油市場的原油期貨價格一度突破每桶103美元。這也連帶影響到亞洲股市，日股自今日開盤起，各類股便遭到全面拋售。日經225指數交易開始即下跌超過1300點。隨後跌勢持續擴大，盤中一度大跌超過2700點，並跌破了51000點大關。截至台北時間早上8點32分，日經255指數下跌2417.48點，或4.53%，報50955.59點。此外，在外匯市場方面，拋售日圓、買入美元的趨勢持續擴大，日圓匯率已貶值至1美元兌160日圓左右的水準。韓國股市也因擔憂伊朗局勢的前景而以暴跌拉開序幕。韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤跌至5181.80點，較前一交易日下跌257.07點，後續跌幅更擴至逾5%，跌至5166.23點。截至台北時間早上8點29分，KOSPI報5229.8點，較前一交易日下跌209.07點，跌幅3.84%。