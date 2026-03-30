我是廣告 請繼續往下閱讀

在台灣拿下7.4億元票房的熱門國片《陽光女子合唱團》4月4日將在中國上映，卻在微博上貼文自稱來自「中國台灣地區」，引起輿論撻伐。對此，台灣基進黨主席王興煥昨（29）日指出，政府應規範受補助影視作品配合統戰的行為。《陽光女子合唱團》領取文化部補助以及桃園市府影視補助，內容賺人熱淚，在台上映以來票房屢創佳績，如今卻為了即將在中國上映，發文自我矮化。王興煥對此指出，《陽光女子合唱團》並非單純私人商業作品，該片曾獲文化部及台北市、桃園市政府影視補助，總額超過新台幣1800萬元，這些資金來自台灣納稅人，但卻在獲得台灣資源支持後，卻於國際市場宣傳時主動配合中國統戰話術，自我矮化為「中國台灣地區」，嚴重背離文化補助的政策目的。王興煥並呼籲文化部及地方政府全面檢討現行影視補助制度，他以法國國家電影與動畫中心（CNC）為例指出，法國對電影補助設有嚴格的「文化測試」，核心在於維護「文化例外權」（L'exception culturelle），若作品被認定損及國家形象或文化獨立性，將面臨嚴格審查甚至喪失補助資格。王興煥強調，台灣基進黨反對任何「拿台灣補助，卻矮化台灣身分」的行為，並提出兩項改革建議：一、主體性條款：未來補助合約應明確規範，受補助作品在海外推廣、參展與發行時，必須使用正式名稱，不得配合任何損及台灣國家主體性或矮化身分之標記；再來是建立違約究責機制：若受補助作品在海外宣傳過程中，主動或配合使用矮化用語，應視為違約，主管機關有權追回部分補助款，或於一定期間內限制其申請補助資格。王興煥最後強調，文化補助的每一分資源，都是支撐台灣主體性的基石，絕不應淪為中國統戰操作的工具。