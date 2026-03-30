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▲ 45歲游姓女子及17歲兒子當場踩空，直墜坑洞內受傷。（圖／警方提供）

台北大巨蛋周邊驚傳「吃人坑洞」！昨（29日）晚間8時許，45歲游姓女子帶著17歲兒子行經台北市大安區忠孝東路四段人行道時，路面竟離奇出現一個無蓋大洞。母子倆疑似天色昏暗未察覺，當場雙雙踩空，直墜滿是管線與汙水的下水道坑洞中。警消獲報趕抵救援，所幸兩人僅受輕傷；警方已緊急拉起封鎖線防範，將進一步追查人孔蓋消失的肇事原因。據了解，這起事故發生於昨（29日）晚間8時許。從現場照片中可見，人行道旁不明原因出現一處圓形坑洞，往下一看還可見管線和下方的污水。一名45歲的游姓女子和17歲的兒子當時行經該處時，疑似未注意到坑洞，當場踩空直墜坑洞中，相當驚險。警消獲報後，發現母子倆有受傷情形，經119救護人員進行初步處置後，兩人均表示已無需其他協助。另為防止事故擴大，警方立即於現場拉設管制線，提醒往來人車注意，避免再次發生危險；並同步通報相關權責單位派員到場修復，以維護道路安全。至於人孔蓋為何脫落，仍有待進一步釐清。對此，大安分局呼籲，民眾行經道路時應多加留意路面狀況，如發現道路設施異常，請即時通報相關單位或撥打110報案，共同維護公共安全。