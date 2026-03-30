立院外交及國防委員會上周初審軍購特別條例草案，僅通過2項條文，關鍵爭議皆保留送協商，最快4月底送院會表決；國防部戰規司長黃文啟當時表示，82套海馬士火箭系統的軍售案，美國不同意我方展延頭期款的要求，黃文啟情急之下流下「將軍淚」。不過，國防部昨日晚證實，經由協調，美方已同意展延付款。黃文啟今（30）日表示，美方盼能夠在5月底簽約。
立院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。針對海馬士美方同意展延付款，黃文啓表示，因為海馬士發價書來的時間比較晚，在3月初國防部收到這個發價書之後，美方就已經講明了，這份發價書是沒有辦法展延，所們從那個時刻開始，因為他發價書的效期，跟支付首期款的時間非常的近，從那個時間點開始，國防部就已經開始跟美方展開密切的聯繫。
黃文啓說，問題是美方之前並沒有任何一個個案，是同意買售國可以延後支付首期款，經過了歷次的協調之後，在上個禮拜最後一次跟戰爭部安合局協調的時候，他們還是不願意鬆口。一直到這個週末，經過了我們把所有的安援管理規定看過了一遍，跟美國在台協會（AIT）的安合組這邊最後達成共識，引用緊急個案處理的方式，也就是由安合局這邊動用可控基金，去先去支付的簽約準備所需要的經費，但是後續在他簽約完成之後5天，是得支付簽約之後必要的款項。
黃文啓表示，目前國防部還是持續在爭取，希望這個案子能夠在期限之內，能夠條例通過能夠獲得預算，以免在過不久的將來，又要再處理一次這個事情。
針對簽約時間，黃文啓表示，「目前美方給我們概略的時間，大概是在5月底左右。」
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黃文啓說，問題是美方之前並沒有任何一個個案，是同意買售國可以延後支付首期款，經過了歷次的協調之後，在上個禮拜最後一次跟戰爭部安合局協調的時候，他們還是不願意鬆口。一直到這個週末，經過了我們把所有的安援管理規定看過了一遍，跟美國在台協會（AIT）的安合組這邊最後達成共識，引用緊急個案處理的方式，也就是由安合局這邊動用可控基金，去先去支付的簽約準備所需要的經費，但是後續在他簽約完成之後5天，是得支付簽約之後必要的款項。
黃文啓表示，目前國防部還是持續在爭取，希望這個案子能夠在期限之內，能夠條例通過能夠獲得預算，以免在過不久的將來，又要再處理一次這個事情。
針對簽約時間，黃文啓表示，「目前美方給我們概略的時間，大概是在5月底左右。」