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▲導演溫子仁到周杰倫IG留言，大讚他的〈太陽之子〉MV是史詩級創作。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

▲馬內名作《女神遊樂廳的吧檯》裡喝酒的鏡頭，他也特別為觀眾解析，畫中吧檯女服務生直視著前方，但背後鏡子裡的反射，她是站在右側與一名神祕男客交談。（圖／翻攝自維基百科）

華語樂壇天花板再創巔峰，周杰倫睽違近4年推出的第16張專輯《太陽之子》，數位發行已飆破264萬張銷量。同名主打歌〈太陽之子〉MV中30張名畫也變成尋寶遊戲，周杰倫也拍攝影片親自解說，原來馬內名作《女神遊樂廳的吧檯》裡藏有神祕鏡像，在原始畫作裡，背後鏡像裡的女子，在跟一名男子聊天，但是站在吧檯前這名男子卻沒出現。MV裡有諸多類似的彩蛋，讓好萊塢大導演溫子仁（James Wan）也留言讚嘆是傑作。周杰倫日前在IG曬出紐約時代廣場的宣傳看板貼文，曾執導《奪魂鋸》、《水行俠》、開創《厲陰宅》宇宙的知名好萊塢名導溫子仁，以帳號「creepypuppet」現身留言區，大讚這支 MV：「Wow Jay, that's amazing! How epic.（哇，杰倫，這太驚人了！真是史詩級作品）」。對於這位恐怖片大師的史詩級的高度評價，周杰倫也表示相當感謝。兩人的跨界交情曝光，讓粉絲又驚又喜。周杰倫近期釋出幕後花絮，他解析，MV 中引領主角進入奇幻境界的關鍵，正是傳說中讓梵谷畫風驟變的「綠精靈」（苦艾酒）。他在MV裡因喝下苦艾久而產生幻覺，甚至看見梵谷走進來宣稱耳朵是被吸血鬼咬傷，緊接著鏡頭帶到梵谷1890年名作《奧維爾教堂》，周杰倫也走進畫作裡。而周杰倫坐在馬內名作《女神遊樂廳的吧檯》裡喝酒的鏡頭，他也特別為觀眾解析，畫中吧檯女服務生直視著前方，但背後鏡子裡的反射，她是站在右側與一名神祕男客交談，動作定不一致，色彩與空間的錯位美學，也在MV裡出現，成為一大亮點。周杰倫表示，這次的企劃也是「逼著方文山走入藝術世界」。為了解析馬內畫作中的神祕鏡像，方文山必須讓歌詞精準呼應每一幅畫作的意境，其中一句歌詞提到：「與你對話的人又是誰」，讓詞、曲、畫三者相輔相成。周杰倫表示，高成本製作的MV，就是要讓觀眾可以一看再看，從中發掘亮點和彩蛋，「如果你在尋找的那一刻被觸動了，那正是我想要的。」