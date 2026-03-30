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熱門國片《陽光女子合唱團》賺人熱淚，在台灣拿下7.4億元超高票房，但該片卻因4月4日將在中國上映，竟在微博上貼文自稱來自「中國台灣地區」，引起輿論撻伐，導演林孝謙的臉書、Threads版面也被大量網友洗版：「請立刻退還我們的錢，噁心死了」、「不會再買單了」、「演藝界就這麼沒骨氣」、「還我去二刷的錢」。由於《陽光女子合唱團》領取台灣中央、地方補助高達1800萬，這次自稱「中國台灣」的矮化國格爭議已引輿論反彈。大量網友到林孝謙的臉書上表示：「為什麼台灣從事影視的人員，把出賣國家主權當成家常便飯？」、「對台灣的電影業傷害太大了」、「把錢吐出來，還給文化部」、「台灣補助拿好拿滿，去中國矮化台灣？」、「請問你是中國台灣區的導演嗎？」、「絕對不會再看你的任何作品」、「台灣中國一邊一國」等。林孝謙的Threads也被洗版，網友認為：「是台灣人給了你們團隊7.5億的票房，才更有底氣去其他國家上映；希望你們在討好其他國家之餘，可以好好珍惜台灣人的支持」、「吃裡扒外真的很噁心」、「最後悔花錢看的一部片」、「有舔共藝人陳意涵就拒看」、「一開始就要跪的話，拜託大方一點說出來耶」、「讓我們這些從口碑場就進電影院支持的人很丟臉」、「請記得你的國家名字叫台灣」等。