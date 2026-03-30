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台北市大安區信義路與通化街口27日下午5時17分許，正值放學時間，發生一起驚險行人違規事件。一名男學生於路口號誌轉為綠燈時，疑似為了趕公車，竟由北向南行走行人穿越道，連續穿越包含公車專用道在內之4個車道。當時信義路西往東方向綠燈直行之自小客車與公車見狀緊急煞車停讓，差一點就發生嚴重交通事故。從畫面中可見，該名男學生當時雙手分別持提袋與外套，在路口綠燈亮起、車輛已往前起步之際，仍自人行道往公車站方向奔跑。過程中，男學生疑似與剛起步之白色自小客車發生輕微碰觸，隨後未停下腳步，繼續穿越公車專用道，最終跑入公車站區。而事發畫面也在社群網站上瘋傳，不少網友看了忍不住驚呼：「太危險！」轄區大安分局於案發當下並未接獲報案，經檢視影像後，發現該名學童未依號誌指示穿越道路之行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款規定，依法可處新臺幣500元罰鍰。此外，由於此項違規依法不屬於民眾可檢舉項目，後續將針對該路段加強違規取締及交通宣導；同時呼籲行人應遵守號誌指示，駕駛人行經路口亦須減速慢行，以維護交通安全。