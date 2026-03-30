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▲貓咪已順利被救出安置。（圖／翻攝黃瓊慧Threads）

▲王男道歉聲明。（圖／翻攝Threads）

近日社群平台Threads瘋傳一段令人揪心的虐貓影片！一名任職於中壢某科技廠的王姓男子，不僅隔著外出包對受驚的貓咪瘋狂拍打，甚至在浴室內以蓮蓬頭對其淋水。桃園市民進黨議員黃瓊慧接獲陳情後火速介入，第一時間通向警方報案。據了解，這隻身價14萬元的貓咪竟是男方為了討好女友購入，並在感情爭執時疑似被當作恐嚇女方的籌碼。目前受害貓咪已獲救安置，王男除了在28日前往派出所完成筆錄外，也因違反《動保法》將面臨裁罰。有民眾在Threads上指控，一名任職於中壢某科技廠的王姓男子涉嫌對家中貓咪施虐。根據影片顯示，王男不僅隔著寵物外出包對著受驚的貓咪重重拍打，甚至在浴室內直接拿著蓮蓬頭對貓咪灑水，被困在外出包的小貓只能在原地瑟瑟發抖。原PO對此憤怒質疑，既然王男根本不愛貓，當初又為何要特地花錢將貓咪買回家？針對此起虐貓案件，桃園市民進黨議員黃瓊慧在接獲陳情後迅速介入，並於第一時間到派出所報案處理。涉案的王姓男子已於28日前往派出所完成筆錄，而受害的小貓也已被緊急帶離現場並妥善安置，脫離危險，動保處處也將依違反《動保法》進行裁處。黃瓊慧進一步揭露，這隻貓咪是王男當初花費14萬元高價購入，目的竟是為了討好女友，沒想到在兩人發生爭執後，王男竟將貓咪當作談判籌碼，試圖透過虐待、毆打貓咪的殘酷行徑來恐嚇女友回心轉意。虐貓貼文曝光後，立刻點燃網友怒火，王男眼見事態嚴重也趕緊留言道歉，他表示「針對近日發生的虐貓事件，本人深感遺憾與自責，並在此向社會大眾誠摯道歉，首先，對於事件中動物所受到的傷害，以及因此引發的社會憤怒，本人表達最深的歉意。任何生命都應被尊重與善待，這次事件造成的負面影響，絕非我所樂見，但我也不會逃避應負的責任」。王男表示「無論最終結果如何，我都會正視此次事件帶來的問題，並配合相關單位進行調查與處理。同時，也會深刻反省自身在事件中的角色與責任，避免類似情況再次發生。再次向所有關心此事件的大眾，以及愛護動物的朋友們致上最誠摯的歉意。對不起」。