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行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，後續傳出生前疑遭長官職場霸凌與不當對待。對此台北市議員鍾小平今（30）日赴監察院告發行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮，並預告明日將提告楊珍妮，過去謝宜容職場霸凌與貪污就是自己抓的，「職場爛老闆、爛上司，就一定要給她當頭棒喝！」鍾小平表示，顏慧欣的過世真的令人不捨，她是經貿辦的副總代表，卻被楊珍妮架空職場霸凌，直到寫了聲淚俱下的辭職信，提及CPTPP是重要的政策，一直努力但政府並沒有積極地推動。簡單講她的意見也沒有人聽，楊珍妮一直修理她、霸凌她，這麼大的一個副代表連專屬的秘書都沒有。因此覺得要替顏慧欣、替千千萬萬在職場上被霸凌的公務討公道，也請監察院發揮道德勇氣提出糾舉或彈劾。鍾小平也預告，明天去地檢署告楊珍妮，提及過去勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容就是他抓的，如今謝宜容的職場霸凌跟貪汙也判刑了，所以職場這種爛老闆、爛上司，就一定要給她當頭棒喝，不管是千萬勞工或公務員職場霸凌，不僅影響國家競爭力也影響人權，所以今天來其實就是要聲援公務員跟顏慧欣。