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政院1.25兆國防特別預算計劃增購82套海馬士多管火箭系統，首期款項美方要求在3月底支付，否則將推延主體交付期程。上週四（26日）立院審查軍購特別條例草案，負責採購的國防部戰規司司長中將黃文啟因預算卡關而無奈落淚，引發各界關注。黃文啓今（30）日受訪表示，1996年他在第一線的小金門擔任精誠連連長，對岸的中共每天張牙舞爪，他當年面對生死交關的壓力，可能都沒有現在的十分之一。行政院長卓榮泰受訪時表示，看到黃文啟中將為了完成他的使命，一度淚灑議場讓他非常心酸。外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。黃文啓被問到當時的心情時說，「現在的威脅跟急迫感是非常非常強烈的。1996年我在第一線的小金門擔任精誠連連長，對岸的中共每天張牙舞爪，我的壓力在當年我面對生死交關的壓力，可能都沒有現在的十分之一，當然那天可能個人有些比較強烈的焦慮情緒，也感謝大家的關心。」