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▲向井地美音（左）、武藤小麟（右）分別為AKB48第15期、第16期成員。（圖／X @muto_orin）

日本演藝圈昨（29）日傳出重大醜聞，一名網友在X上公開影片，點名9位來自不同團體的男女偶像，疑似在室內飲酒、抽菸，甚至有全裸玩遊戲的脫軌行為。其中有被明顯拍到的星達拓（前傑尼斯）旗下未出道男團「B&ZAI」成員鈴木悠仁在個人部落格道歉，但名單中遭點名的AKB48成員向井地美音與武藤小麟，第一時間透過粉絲平台Weverse發聲，嚴正駁斥相關指控，強調自己與該事件毫無關聯。身為AKB48核心成員的向井地美音，在得知自己被列入流傳名單後，在Weverse上表達震驚的心情：「一醒來就發生了完全莫名其妙的事，到現在還搞不清狀況。關於被提到我名字的部分，我真的很想問為什麼？」強調自己是被平白無故捲入，希望粉絲不要誤信謠言。另一位被點名的成員武藤小麟則直言這是不折不扣的毀謗，「這是什麼情況啊？雖然我還不太了解狀況，但這根本不是我啊！我平白無故被造謠得太慘了，真想起訴他們。」並表示將會向經紀公司說明，保護名譽。網傳的爆料影片中可以看到，一群年輕男女在室內飲酒、抽菸，氣氛熱絡且互動親密，甚至出現女子酒後步伐不穩需人攙扶的場面。爆料者更進一步點名好幾個星達拓（原傑尼斯）、B&ZAI、AKB48、乃木坂46成員的名字，包括鈴木悠仁、鈴木久留美、深田龍生、田口愛佳、浮所飛貴、山根涼羽、元木湧、武藤小麟、向井地美音，其中星達拓（前傑尼斯）未出道的男團「B&ZAI」鈴木悠仁被拍到與AKB48成員鈴木久留美有親密肢體接觸。貼文中甚至大膽暗示成員間關係密切到會玩「全裸玩野球拳」，還有人就同住一棟大樓。對此鈴木悠仁昨日晚間在個人部落格公開道歉，坦言正在深刻反省中，但並未針對影片拍攝時間與具體細節多做說明。