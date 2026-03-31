我是廣告 請繼續往下閱讀

季節交替之際，早晚溫差劇烈，正是氣喘好發的危險期。許多患者出現咳嗽症狀時，常誤以為只是普通感冒或流感，因而錯失治療良機。醫師提醒，氣喘屬於慢性發炎，若未持續追蹤處置，不僅症狀會反覆發作，到了年老時，肺功能更可能加速惡化。駐診大甲李綜合醫院的台中榮總胸腔內科主治醫師林雋分享，門診中常有患者反覆咳嗽，在診所久治不癒才轉往醫院。日前一名 20 多歲男大生，平時有抽菸習慣，因感冒後「久咳不癒」就醫，原以為只是感冒太重，檢查後才驚覺自己患有氣喘，且因長期吸菸導致呼吸道發炎更加嚴重。此外，還有一名國中老師是典型的「停藥慣犯」。他每次發作都嚴重到衝急診，但只要吃藥稍有改善、自覺沒症狀後，便不再回診或持續使用吸入劑。林雋醫師直言，這種「症狀治療」的觀念極其危險，氣喘與鼻過敏一樣是慢性反應，沒症狀不代表氣管沒有發炎；若因自覺好轉就隨意停藥，只會讓慢性發炎持續活躍，埋下急性發作的隱憂。林雋表示，全台約有5%至10% 的民眾患有氣喘，年輕患者尤其容易因症狀輕微、僅有慢性咳嗽而忽略。他強調，氣喘治療必須配合醫囑，規律使用吸入劑一段時間後，再由醫師評估是否調整劑量。隨著流感病毒持續傳播，醫師提醒，氣喘患者若感染流感，咳嗽、喉嚨痛及全身痠痛等症狀會比一般人更嚴重。呼籲民眾除應定期接種疫苗，若有長期乾咳、呼吸出現「咻咻」哮喘聲等異狀，應儘速至胸腔內科求診，避免肺功能在無聲無息中流失。