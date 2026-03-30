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▲梁詠琪（右）和梁詠竣（左）自小跟媽媽（中）一起生活，姊弟小時候感情普通，長大後才變好。（圖／摘自 IG@gigileungwingkei）

▲梁詠琪（右）發布與梁詠竣（左）小時候跟今年慶生的對比照，網友讚他們從小好看到大。（圖／摘自 IG@gigileungwingkei）

▲梁詠琪人生到了重要的半百關鍵年，外表依然凍齡如往昔。（圖／摘自 IG@gigileungwingkei）

梁詠琪近日度過50大壽，凍齡外表被讚「看不出歲月痕跡」，而她加碼發布與雙胞胎弟弟梁詠竣的慶生合照，被網友稱讚：「都是帥哥美女啊！」尤其梁詠竣的雙眼皮和魚尾紋明顯，猛一看竟與鍾鎮濤有幾分相似，梁詠琪更揭露弟弟的糗事，原來梁詠竣過往曾非常抗拒跟她站在一起合照，因為擔心跟姐姐的外型太速配，怕被誤會為情侶，擋掉自己的桃花。人生到半百，自然意義非凡，梁詠琪不僅發布與雙胞胎弟弟的合照以及珍貴童年照片作為對比，還附上感性的文字，稱與弟弟共享生日半個世紀到今天，最想講的當然是：「多謝媽咪。」她比梁詠竣早出生一分鐘，爸媽離異後兩人就跟著媽媽生活，小時候常被親友比較，加上梁詠竣很早就出國留學，一度顯得疏離，長大後關係才變好。有點像鍾鎮濤的梁詠竣，曾擔心和姊姊看來像情侶拒絕合照，現已有了自己的家庭，再也不會迴避和梁詠琪同框。有別於梁詠琪進入演藝圈、變成公眾人物，梁詠竣的生活外界較不得而知，後來他在2021年曾經上節目，當時是房屋署結構工程師的身分，職業才曝光。網友稱他們兩個都是從小好看到大、臉部輪廓幾乎都沒有變，但因為梁詠琪始終在鏡頭前，較為注重保養、看來更凍齡，有網友因而寫道：「比較像是哥哥與妹妹喔。」提到梁詠琪駐顏有術的祕訣，可能不少女性想效法卻不見得做得到，她會在晚餐固定會吃一盒納豆，成為一種習慣，儘管有很多人對於納豆的口感不太接受，梁詠琪卻強調納豆有防護心血管疾病的效果，也能幫助消化。她也重視食補，每天早上媽媽都會幫她準備黑豆漿，此外她更喜歡曬太陽，大讚陽光能促進生成維他命D，也能刺激身體分泌快樂的荷爾蒙，心情好氣色自然變得更迷人。