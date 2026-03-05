我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁詠琪（如圖）演出改編自小說《82年生的金智英》的舞台劇《我們成為的她》，這是她出道30年來首度挑戰演出全本普通話劇本。（圖／得意智文創提供）

今年迎來出道30週年的Gigi梁詠琪，宣佈接下演藝生涯的最大挑戰！她將主演由上海話劇藝術中心製作、改編自韓國百萬暢銷小說《82年生的金智英》的舞台劇《我們成為的她》，首度挑戰全普通話對白，並預計於今年7月在上海正式公演。這不僅是Gigi首度參演中國舞台劇，更是她為當代女性發聲的深刻之作。對事業始終孜孜不倦的梁詠琪，選擇在出道30週年的重要時刻，接下「金智英」這個經典且充滿厚度的角色。談及這次的突破，Gigi表示，這是一次極大的考驗：「以前雖然也參演過舞台劇，但這次的劇種跟過往完全不同，在情感的演繹上是個很大的挑戰。跟導演司徒慧焯深入聊過幾次後，我實在很喜歡這個劇本及角色，這是一部為現代女性而演的一個劇作。」《我們成為的她》描述女性成長中那些無人訴説的疲憊、小心翼翼的堅持，以及渴望被理解的期待。對於如何金智英，Gigi表示，她已經注入了金智英的精神，「金智英的故事，是不少現代女性的縮影，她們正面對來自社會普世價值及於事業與家庭生活中掙扎的壓力。有些看似平常的生活日常，其實是一道無處不在的生活壓力。」Gigi表示，她也看過改編電影，當時便覺得故事實在太真實、太揪心，因此對於能演出話劇版本感到無比榮幸。原著小說《82年生的金智英》由韓國作家趙南柱創作，以記錄當代韓國女性真實生活為初衷，揭示了那些隱匿在日常、被視為理所當然的性別困境與生存壓力。該書出版後不僅在韓國狂銷破百萬冊，更被翻譯成16種語言，在全球引發性別意識的甦醒與熱烈討論。2019年改編為由鄭有美、孔劉主演的電影後，觀影人次更突破367萬，將其影響力推向頂峰。