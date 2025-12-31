我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁詠琪曾是紅牌玉女，感情緋聞受到外界關注，可是在當了媽媽之後，生活的重心都變成小孩。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

▲梁詠琪（左）和老公Sergio之前低調逛超市被香港媒體拍到，大讚兩人的作風平實，很親民。（圖／摘自梁詠琪微博）

昔日的玉女天后梁詠琪，自從當媽媽，人生就有重大轉變。香港《東周刊》稱她目前影視演出接連不斷，也積極籌備新專輯，還要和少女時代成員孝淵及古天樂，一同擔任《全民造星VI總決賽》的評審。看起來演藝工作已很忙，她還親力親為經營自家童裝品牌，被形容是「4線發展、搏命吸金」，就是為了給愛女Sofia更好的生活與教育，目標是要在60歲賺夠錢。梁詠琪被拍到和西班牙籍的老公Sergio一起在香港中環逛超市，身上沒什麼精品名牌，看來樸素、低調。雖然買了一堆，他們卻選擇將食材放進背包，連港幣1元的塑膠購物袋都不買，環保又省錢，平實的作風獲得稱讚。梁詠琪年輕時紅遍港台，女明星最常擁有的華服靚衫精品包，當然不可能沒有，現在卻努力賺錢又節省，原來都是為了女兒Sofia，據稱也在幫她物色國外的頂級學府中。過往梁詠琪除了演藝表現外，就屬感情緋聞最容易受到外界矚目，她自己曾經表示，當了媽媽就是她人生的分水嶺，下半場一切以孩子為優先，因此目光瞄準外國的好學校，這些名校費用必然高昂，所以她趁現在49歲體力還算充沛、能夠多賺就多賺，希望60歲前能賺夠。她這幾年電影作品不斷，參與演出的《闔家辣》、《臨時決鬥》及《無名指》等片，有的票房還不錯，有的口碑還不差，最近她還有一部勵志電影《逆轉上半場》在香港推出，她也勤跑宣傳。拍電影之外，也接演港劇《反起跑線聯盟》系列，忙得很充實。不知是否想到女兒的美好未來就動力十足？梁詠琪工作一把抓，就算領域不相同，也讓自己各方都能兼顧。她行程滿檔，似是有用不完的精力，成為演藝界另一位為孩子盡心盡力的好媽媽代表。