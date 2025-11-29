邱澤抱兒子Ian畫面噴父愛！許瑋甯性感熱舞脫了　婚宴全場嗨翻天

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯（右）和邱澤（左）昨於台北文華東方酒店補辦婚宴，席開近50桌。（圖／夏朵行銷）

邱澤抱兒子Ian噴父愛！許瑋甯性感熱舞脫了

▲▼邱澤抱著兒子噴發父愛，許瑋甯性感熱舞，2人婚宴上與賓客玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自湯志偉IG、懷秋IG）

藝人邱澤、許瑋甯2021年登記結婚，昨（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴，席開近50桌，超過400位賓客到場同歡，藝人好友懷秋、陳美鳳、藍心湄、王陽明、湯志偉等也共襄盛舉，從他們的社群側拍中可見，邱澤抱著3個月大的兒子Ian，噴發滿滿父愛，許瑋甯也脫掉鞋子對邱澤熱舞，十分甜蜜歡快的畫面，令人稱羨。邱澤、許瑋甯的婚宴上，內部不開放媒體拍攝，大多畫面來自現場賓客側拍及社群，有趣的是，湯志偉捕捉到在新人第二次進場前，邱澤在場外抱著兒子畫面，他以蹲姿將兒子捧在懷裡，搖呀搖地，眼神裡盡是溫柔，許瑋甯在一旁，一臉幸福地笑開懷，一家三口畫面超級溫馨。婚宴進行到了中段，每位賓客搶著與邱澤、許瑋甯共歡，從懷秋拍攝的影片中看見，許瑋甯穿著低胸禮服，緩緩從邱澤身旁走出，直接脫去高跟鞋，跟隨歌曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉開始熱舞，走到邱澤對面，扭腰擺臀、盡情放電，手指更直接「勾」向對方，引爆全場歡呼。最可愛的還沒完，鏡頭裡的邱澤被許瑋甯挑逗，整個人漲紅了臉、笑到雙眼彎成一道弧線，看著對方一邊跳舞、一邊羞澀的模樣，邱澤完全招架不住，也把許瑋甯逗得樂吱吱。這首〈愛情你比我想的閣較偉大〉本是2人的定情歌，如今再成為婚禮BGM，果真把全場氣氛炒到最高。