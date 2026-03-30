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立法院外交、財政聯席會上週完成國防特別條例草案初審，但朝野對軍購金額沒有共識，相關條文保留送協商。台中市長盧秀燕日前接受媒體專訪時表態「不必等發價書、合理應該通過8000億元到1兆元之間」，引發熱議。對此，國防部長顧立雄今（30）日重申，很感謝盧秀燕願意支持相關的預算，但這7大項的能力建構缺一不可。立院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。針對有消息傳出美國參議院跨黨派訪問團今日抵台，除了在川習會前表達對台支持，也是來敦促「國防特別預算」的進度。顧立雄表示，他還是要重申，特別預算是根據敵情的威脅與整體作戰的需求所提出的完整提升全面戰力的規劃，他希望特別預算能不分朝野獲得支持，不要去區分軍購、委製跟商購，不管哪一個案項都是獲得完整戰力不可或缺的部分。盧秀燕表態，顧立雄回應表示，1.25兆國防特別預算是根據敵情威脅與整體作戰能力需求所提出的完整性規劃，「當然，我們很感謝盧秀燕市長願意支持相關的預算，但我還是要重申，這7大項的能力建構缺一不可。」