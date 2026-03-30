北韓29日公開了將安裝在洲際彈道飛彈（ICBM）上的新型碳纖維固體燃料引擎測試畫面，北韓領導人金正恩也到場視察。該引擎可能被搭載於北韓正在研發的「火星-20」型洲際彈道飛彈，分析指出，北韓藉此展現其具備直接打擊美國本土的能力，並釋放出「我們與伊朗不同，別輕舉妄動」的訊息。
根據韓聯社引述朝中社報導，該新型固體燃料發動機最大推力達2500kN（千牛頓），較去年9月公開的固體燃料最大1917kN推力高出約26%。2500kN的推力足以將約255噸的物體升入空中。引擎最大推力的提升，意味著ICBM的射程也隨之增加。
考量到北韓據信已擁有射程達1.5萬公里、足以涵蓋美國全境的ICBM，分析認為其持續提升引擎輸出的目的，是為了開發可搭載多個彈頭的「多彈頭 ICBM」，與單彈頭相比，能同時打擊多個區域的多彈ICBM難被攔截。事實上，伊朗的多彈頭彈道飛彈此前曾穿透美國與以色列的攔截系統，部分成功擊中目標。
這款新型引擎極有可能搭載於北韓對外公開正在研發中的「火星-20型」飛彈。
韓國統一研究院首席研究員洪珉分析：「在射程已可打擊全球的情況下，最終目標應是瞄準『多彈頭』。使用碳纖維製作引擎外殼與高耐久度引擎，皆可視為透過輕量化來承載多彈頭的舉措。」
韓國國防安全論壇（KODEF）秘書長申鐘宇推測，北韓媒體公開的新型固體引擎直徑超過2公尺，並表示：「火星-20型被認為是一款非增加長度、而是增加直徑的 CBM。」他進一步指出，北韓過去在引擎測試後通常會進行ICBM試射，因此近期內極有可能試射火星-20型。
北韓上一次試射ICBM是在2024年10月31日的火星-19型。自美國總統川普開啟第二任期以來，北韓尚未發射過ICBM。
不過也有不少分析認為，北韓目前避免直接批評川普總統，並未關閉對話空間，因此應不會輕易進行可能嚴重刺激美國的ICBM試射。
值得關注的是，此次公開引擎測試，正值美國與以色列攻擊引發的伊朗戰爭持續約一個月之際。在委內瑞拉與伊朗等反美國家接連成為美國軍事行動目標的情況下，北韓此舉被視為透過展示能搭載核彈頭打擊美國本土的戰略武器，展開抗衡。
申鐘宇分析：「北韓看到美國在年初逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並對伊朗發動突襲，出於對美國軍事行動的戒備，似乎有意增加公開飛彈研發進度的頻率。」
韓國國防研究院研究員柳智勳也表示：「此次引擎測試選在美國戰略目光與軍事資產集中於中東的時機，北韓意在強調其軍事開發仍在持續，並誇耀其談判籌碼與威懾力正在高度化。」
此外，北韓當天還接連公開了裝備自殺式無人機與反戰車飛彈的新型主力戰車，以及特種作戰訓練部隊的演習畫面，強調其戰力現代化與軍事實力。對此，韓國聯合參謀本部僅表示：「韓美情報當局正密切監視北韓軍方的武器開發動向。」
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考量到北韓據信已擁有射程達1.5萬公里、足以涵蓋美國全境的ICBM，分析認為其持續提升引擎輸出的目的，是為了開發可搭載多個彈頭的「多彈頭 ICBM」，與單彈頭相比，能同時打擊多個區域的多彈ICBM難被攔截。事實上，伊朗的多彈頭彈道飛彈此前曾穿透美國與以色列的攔截系統，部分成功擊中目標。
這款新型引擎極有可能搭載於北韓對外公開正在研發中的「火星-20型」飛彈。
韓國統一研究院首席研究員洪珉分析：「在射程已可打擊全球的情況下，最終目標應是瞄準『多彈頭』。使用碳纖維製作引擎外殼與高耐久度引擎，皆可視為透過輕量化來承載多彈頭的舉措。」
韓國國防安全論壇（KODEF）秘書長申鐘宇推測，北韓媒體公開的新型固體引擎直徑超過2公尺，並表示：「火星-20型被認為是一款非增加長度、而是增加直徑的 CBM。」他進一步指出，北韓過去在引擎測試後通常會進行ICBM試射，因此近期內極有可能試射火星-20型。
北韓上一次試射ICBM是在2024年10月31日的火星-19型。自美國總統川普開啟第二任期以來，北韓尚未發射過ICBM。
不過也有不少分析認為，北韓目前避免直接批評川普總統，並未關閉對話空間，因此應不會輕易進行可能嚴重刺激美國的ICBM試射。
值得關注的是，此次公開引擎測試，正值美國與以色列攻擊引發的伊朗戰爭持續約一個月之際。在委內瑞拉與伊朗等反美國家接連成為美國軍事行動目標的情況下，北韓此舉被視為透過展示能搭載核彈頭打擊美國本土的戰略武器，展開抗衡。
申鐘宇分析：「北韓看到美國在年初逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並對伊朗發動突襲，出於對美國軍事行動的戒備，似乎有意增加公開飛彈研發進度的頻率。」
韓國國防研究院研究員柳智勳也表示：「此次引擎測試選在美國戰略目光與軍事資產集中於中東的時機，北韓意在強調其軍事開發仍在持續，並誇耀其談判籌碼與威懾力正在高度化。」
此外，北韓當天還接連公開了裝備自殺式無人機與反戰車飛彈的新型主力戰車，以及特種作戰訓練部隊的演習畫面，強調其戰力現代化與軍事實力。對此，韓國聯合參謀本部僅表示：「韓美情報當局正密切監視北韓軍方的武器開發動向。」