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國立台灣大學舍監性平申訴案再掀爭議。涉案舍監已於本月26日經 臺北地方法院 依《跟蹤騷擾防制法》判處有期徒刑7個月，刑事責任初步確立；然而在行政面向，儘管台北高等行政法院 早已判決撤銷原處分並要求重啟程序，校方至今仍未重新啟動性別平等調查，引發台大學生會質疑。對此，台大回應表示尊重司法判決，並指出該員將不再任職於學校。受害學生與台大學生會今（30）日偕同民意代表召開記者會，指控校方無視司法判決，持續以「本案已調查完成」為由拒絕受理，形同以行政手段阻撓救濟，並對當事人造成二度傷害。學生會指出，早在行政訴訟勝訴後，教育部 曾要求校方依判決結果妥適處理，並限期完成性平會再審議。然而截至2026年3月，仍未見具體進展。學生會批評，教育部未積極行使監督權限，形同「神隱」。依《性別平等教育法》第40條規定，若學校未依法審議或審議結果不當，主管機關可逕行由部內性平會審議，其決議視同校方決議，學生會呼籲教育部應立即啟動相關機制。針對涉案舍監去留問題，台大曾表示當事人已不再擔任舍監職務，但未說明是否仍以其他形式留任校內。學生會強調，既然刑事判決已出，校方應全面公開當事人目前任職狀況，並立即解除其所有校內職務，以確保校園安全。此外，學生會亦揭露，本案歷時超過三年，當事學生在訴訟期間持續遭受網路騷擾與個資外洩，甚至在社群平台 Dcard 上遭匿名威脅。相關案件已進入司法程序，學生會呼籲外界停止對受害者的攻擊與隱私侵害。對此，台大回應表示尊重司法判決，並指出該員將不再任職於學校。然而，校方未正面回應是否重啟性平調查，也未說明行政判決後續處理方式，相關爭議仍待釐清。