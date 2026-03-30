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民眾黨前主席柯文哲涉入京華城與政治獻金等弊案，一審遭判處17年徒刑、褫奪公權6年。民眾黨隨即號召支持者於29日「上凱道，討公道」，現場更有超過20名國民黨立委現身力挺；然而，諷刺的是，當初率先向檢方告發柯文哲的，正是國民黨台北市議員鍾小平等人，形成強烈反差。對此，律師林智群狠酸：「縱火犯總是喜歡回去看現場。」回顧案情，鍾小平與林杏兒、楊植斗等人，早在2024年5月就赴台北地檢署按鈴告發，指控柯文哲涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪，甚至讓鍾小平一度被外界戲稱為「一級爆破士」。如今藍營卻大動員站上凱道聲援柯文哲，立場轉變引發熱議。對此，律師林智群發文開酸：「國民黨329為什麼要去凱道？縱火犯總是喜歡回去看現場，奇怪的是，受害人看到縱火犯，還會熱情擁抱他」，言辭相當犀利。他更進一步批評，國民黨看起來是來慶功的嗎？身為貪污第一品牌，挺貪污也是很正常，「阿北要小草的錢，國民黨要小草的票」。當天到場聲援的藍營立委陣容龐大，包括林沛祥、徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、許宇甄、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、羅明才、邱鎮軍、顏寬恒、牛煦庭、徐欣瑩、林思銘、葉元之、游灝、謝龍介等23人，包括多位地方參選人也一同現身，甚至在現場合影留念。