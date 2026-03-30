我是廣告 請繼續往下閱讀

一名外型亮眼的女醫師與男友在家中爆發激烈衝突，頭皮，因而對簿公堂。除了驗傷單，，法院認定女醫師涉犯傷害、恐嚇危害安全2罪，雖是女醫師敗訴，但法官在判決書中同時譴責雙方雖然沒結婚，但從同居以及共同撫養小孩的生活型態而言，無異於已婚夫妻，卻；女醫師的行為是該處罰，判刑除了符合比例原則，也應思考是否可讓夫妻保持溝通、解決過往衝突，因此判處女醫師拘役80天，可易科罰金8萬元。本案共有兩波衝突，第一次發生在2024年3月6日下午4點多，女醫師張嘴啃咬男友右手的手背，再。第二次衝突是同年3月7日凌晨5點多，由於家中客廳安裝監視器，女醫師兩度揮刀的畫面都有錄影為證，男友就醫驗出右手背有1*2cm、3*2cm擦傷（女醫師的齒痕）、頭皮有1*0.2cm的撕裂傷（女醫師揮刀劃傷），法院藉此認定女醫師犯傷害罪、恐嚇危害安全罪，各處拘役50天、40天，應執行80天。男友主張，女醫師之前就常常持刀威脅或攻擊他，他就醫時還有臉部、左耳、頸部等擦傷，都在案發那一陣子受傷的；女醫師兩次持刀揮舞都有說出「」，這也是恐嚇行為。女醫師否認恐嚇男友「要你死」，法院調查，。至於男友除了頭皮撕裂傷以外的傷勢，對照監視畫面中女醫師的攻擊動作，也無法證明是因為揮舞菜刀而成傷。法官審酌這對同居情侶雖無婚姻之名，實際上與合法結婚的夫妻並無差別，而且有一起撫育子女，卻，雙方本應架構的信任基礎因此蕩然無存，終使關係疏離，甚至轉為敵對態度。法官觀察女醫師與男友其餘官司進行的情形，認定其他法官的想法都差不多，希望藉由本案讓雙方尋求回歸正常生活的途徑，或者為了子女最佳利益尋求適合照護的可能，而展開彼此對話的契機。法官指出，，而非只符合比例原則，考量女醫師素行、犯罪動機、目的、手段、大學學歷以及月收入40到50萬元，判處拘役80日。