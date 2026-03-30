一名外型亮眼的女醫師與男友在家中爆發激烈衝突，咬傷男方的手，又拿菜刀衝過去揮舞，割傷男友的頭皮，因而對簿公堂。除了驗傷單，案發過程全被客廳監視器錄了下來，法院認定女醫師涉犯傷害、恐嚇危害安全2罪，雖是女醫師敗訴，但法官在判決書中同時譴責雙方雖然沒結婚，但從同居以及共同撫養小孩的生活型態而言，無異於已婚夫妻，卻不思如何適當紓壓，只會一味將壓力灌到另一半身上，遭受責難的人也欠缺有效溝通與同理心，終致毫無互信、疏離敵對；女醫師的行為是該處罰，判刑除了符合比例原則，也應思考是否可讓夫妻保持溝通、解決過往衝突，因此判處女醫師拘役80天，可易科罰金8萬元。
本案共有兩波衝突，第一次發生在2024年3月6日下午4點多，女醫師張嘴啃咬男友右手的手背，再從廚房拿出菜刀，走向男友上下揮舞並劃傷他的頭皮。第二次衝突是同年3月7日凌晨5點多，女醫師又進廚房拿菜刀出來揮舞，導致男友心生畏懼。
由於家中客廳安裝監視器，女醫師兩度揮刀的畫面都有錄影為證，男友就醫驗出右手背有1*2cm、3*2cm擦傷（女醫師的齒痕）、頭皮有1*0.2cm的撕裂傷（女醫師揮刀劃傷），法院藉此認定女醫師犯傷害罪、恐嚇危害安全罪，各處拘役50天、40天，應執行80天。
男友主張，女醫師之前就常常持刀威脅或攻擊他，他就醫時還有臉部、左耳、頸部等擦傷，都在案發那一陣子受傷的；女醫師兩次持刀揮舞都有說出「要你死」，這也是恐嚇行為。
女醫師否認恐嚇男友「要你死」，法院調查，女醫師出刀時看似有講話，不過客廳監視器錄下的雜音太大，聽不清楚雙方對話，不能只憑男友單方面的控訴而認定有說「要你死」。至於男友除了頭皮撕裂傷以外的傷勢，對照監視畫面中女醫師的攻擊動作，也無法證明是因為揮舞菜刀而成傷。
法官審酌這對同居情侶雖無婚姻之名，實際上與合法結婚的夫妻並無差別，而且有一起撫育子女，卻沒有共思共營健全生活方式，又不能就個人日常生活累積的不滿情緒或壓力，尋求適當途徑宣洩，僅在家中一味溢注在他方身上，受到他方溢注壓力、情緒的一方則因欠缺有效溝通，無法適度同理他方，終成相處上嫌隙，雙方本應架構的信任基礎因此蕩然無存，終使關係疏離，甚至轉為敵對態度。
法官觀察女醫師與男友其餘官司進行的情形，認定其他法官的想法都差不多，希望藉由本案讓雙方尋求回歸正常生活的途徑，或者為了子女最佳利益尋求適合照護的可能，而展開彼此對話的契機。
法官指出，科處刑罰目的除了應報、預防功能以外，還需要思考如何使被告與告訴人得以「保持雙向溝通」、「解決過往衝突」及「預防紛爭再現」等修復功能，而非只符合比例原則，考量女醫師素行、犯罪動機、目的、手段、大學學歷以及月收入40到50萬元，判處拘役80日。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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由於家中客廳安裝監視器，女醫師兩度揮刀的畫面都有錄影為證，男友就醫驗出右手背有1*2cm、3*2cm擦傷（女醫師的齒痕）、頭皮有1*0.2cm的撕裂傷（女醫師揮刀劃傷），法院藉此認定女醫師犯傷害罪、恐嚇危害安全罪，各處拘役50天、40天，應執行80天。
男友主張，女醫師之前就常常持刀威脅或攻擊他，他就醫時還有臉部、左耳、頸部等擦傷，都在案發那一陣子受傷的；女醫師兩次持刀揮舞都有說出「要你死」，這也是恐嚇行為。
女醫師否認恐嚇男友「要你死」，法院調查，女醫師出刀時看似有講話，不過客廳監視器錄下的雜音太大，聽不清楚雙方對話，不能只憑男友單方面的控訴而認定有說「要你死」。至於男友除了頭皮撕裂傷以外的傷勢，對照監視畫面中女醫師的攻擊動作，也無法證明是因為揮舞菜刀而成傷。
法官審酌這對同居情侶雖無婚姻之名，實際上與合法結婚的夫妻並無差別，而且有一起撫育子女，卻沒有共思共營健全生活方式，又不能就個人日常生活累積的不滿情緒或壓力，尋求適當途徑宣洩，僅在家中一味溢注在他方身上，受到他方溢注壓力、情緒的一方則因欠缺有效溝通，無法適度同理他方，終成相處上嫌隙，雙方本應架構的信任基礎因此蕩然無存，終使關係疏離，甚至轉為敵對態度。
法官觀察女醫師與男友其餘官司進行的情形，認定其他法官的想法都差不多，希望藉由本案讓雙方尋求回歸正常生活的途徑，或者為了子女最佳利益尋求適合照護的可能，而展開彼此對話的契機。
法官指出，科處刑罰目的除了應報、預防功能以外，還需要思考如何使被告與告訴人得以「保持雙向溝通」、「解決過往衝突」及「預防紛爭再現」等修復功能，而非只符合比例原則，考量女醫師素行、犯罪動機、目的、手段、大學學歷以及月收入40到50萬元，判處拘役80日。
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