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▲《化外之醫》由張鈞甯（右）以及越南影帝連炳發主演。（圖／The Outlaw Doctor 化外之醫臉書）

▲《化外之醫》去年入圍金鐘獎多項大獎，還讓連炳發奪下視帝寶座，編劇張世嫺是最大功臣。（圖／記者林敬原攝影）





台劇《化外之醫》製作人湯昇榮昨（29）日發文，證實編劇張世嫺病逝的消息。湯昇榮指出，其實《化外之醫》劇本寫到一半時，張世嫺就已罹癌，但還是在伙伴的鼓勵下堅持完成創作並接受化療。而《化外之醫》去年入圍第60屆金鐘獎戲劇節目編劇獎，雖未抱回獎盃，但對張世嫺來說，已經是極大的肯定。湯昇榮貼文透露，自己昨日一早收到張世嫺弟弟的簡訊，看到噩耗當下也有點懵了 ，他因此回顧起與張世嫺相處的點滴。2018年張世嫺拿著菲律賓醫師的故事找到他，想一起打造電視劇，「劇本完成後，張世嫺也跟著導演到越南田調、挑選男主角。湯昇榮表示，張世嫺也很喜歡連炳發，所以決定找他來主演，果然去年該劇播出後，大受好評，張世嫺也一起到釜山參加全球OTT大獎頒獎典禮。湯昇榮透露，「化療中的她頂著假髮，還是跟我們去爭取榮耀，其實她那時候就非常虛弱。還好，我們一起拿了亞洲內容大獎。」到了10月金鐘獎頒獎典禮時，張世嫺也一樣拖著病體出席，她當時還跟湯昇榮說，如果真的拿到編劇獎，她的狀態可能上不了台，希望湯昇榮代為發表得獎感言。可惜最終戲劇節目編劇獎被對手《阿榮與阿玉》擊敗，但《化外之醫》男主角連炳發以及男配角楊一展有成功獲獎，顯示了該劇的成功，張世嫺看得出來也很高興。去年11月時，湯昇榮則收到張世嫺弟弟的訊息，表示醫生宣布張世嫺只剩3個月時間了，「好強的她要家人不要聲張，並表示若她臨走時，只希望見我。」於是湯昇榮也趕緊到醫院探望她，並鼓勵她繼續構思《化外之醫》新篇章，他們可以攜手完成新的故事，可惜最終張世嫺的狀況沒有好轉，在昨日撒手人寰。湯昇榮難過哀悼，「