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國民黨主席鄭麗文上任後引頸期盼與中共總書記習近平會面，如今國民黨文傳會今（30）日證實，習近平邀請鄭麗文率團前往中國訪問。對此民進黨秘書長徐國勇回應，希望鄭麗文去見習近平要大聲講出幾件事，希望能問一下習中國何時選總統？何時選國會議員，因為這是自由民主最直接的表現，此外不要在用軍機、軍艦干擾台灣，大聲地問一下，「這是我對他的期待」。對於鄭習會有譜，徐國勇表示，國民黨跟共產黨的交流，是他們兩個黨的事。但是不要忘記，這跟台灣整體國家安全及國家施政有關。畢竟國民黨在台灣執政了幾十年，在執政過程中，經歷了很多台灣人痛苦的經驗。慢慢地在前總統李登輝，也是國民黨的前主席，把台灣慢慢地民主化了後，是希望國民黨高層應該要記住自由、民主、人權是台灣追求以及不變的價值。徐國勇也質疑，鄭習會的目的是什麼？真的只是交流，表達對台灣民主自由人權的關心而已，還是只是為了國民黨個人或黨的利益，卻不是台灣人民的利益？這是台灣人民最關心的。如果不是台灣人民的利益，只是為了個人政黨，那是會被台灣人民所唾棄。徐國勇也期盼，希望鄭麗文去見習近平，要大聲講出幾件事情，第一就是高呼台灣是主權獨立的國家，希望她能夠大聲地講出來，但相信她不敢。特別也要問一下，中國什麼時候要選總統？這個可以問吧？去美國也常常問美國人什麼時候要選總統？希望鄭麗文可以問一下中國什麼時候要選總統？什麼時候要選國會議員？什麼時候要選省長？大聲講出來，因為民選是自由民主最直接的表現，你如果真的是為了自由民主，這個一定要問。其次，徐國勇表示，請鄭麗文告訴習近平撤走飛彈，不要再用軍機、軍艦干擾台灣，更不要對台進行灰色攻擊，包括網路、海纜通訊的破壞。徐國勇說，但自己想問的是，鄭麗文敢講嗎？坦白說沒有什麼期待，但是還是要鼓勵她大聲講出來，把以前年輕時候主張台灣獨立，把年輕時所講的這些話再講一遍給習近平聽，重申一定要問習近平何時選總統？何時要選國會議員，大聲問一下，「這是我對他的期待」。