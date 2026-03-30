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台中市長盧秀燕接受《自由時報》專訪，首度對軍購立場表態，認為合理範圍在8千億到1兆元之間，外界解讀她與鄭麗文不同調，比較偏向行政院版本。盧秀燕今天受訪時表示，國民黨版3800億+N「這裡面學問很大，N是可以增加的，增加到多少，有賴行政院與立法院雙方的溝通」，並指「這是1個N的法案」，她個人主張潛艦部分的預算稍微縮小一點、無人機要增加。盧秀燕（30）日上午到市議會備詢時，接受媒體堵訪，對於她在《自由時報》專訪時提出8千億到1兆元之間的軍購預算，被認為與國民黨主席鄭麗文立場相違背，盧秀燕要大家仔細去看，「不管是政院版或我的版本、國民黨版，差異不是很大，政院版是1.25兆，國民黨版是3800億加N，我要請大家特別注意，這個N的學問很大，是可以增加的。至於增加到多少，有賴行政院跟立法院雙方的溝通。3800億加N，我認為是1個N的法案」。盧秀燕說，她的主張和行政院版、國民黨版略有不同，目前中央對潛艦的規劃是8艘、無人機只有20萬架20萬架，自己主張潛艦的部分稍微縮小一點、無人機要放大。