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泰國正著手重塑按摩產業版圖，從人才培訓到制度升級全面推進，盼在提升國際競爭力的同時，徹底改善長期存在的負面觀感，讓傳統技藝走向更專業、透明的新階段。根據《新傳媒CNA》報導，在曼谷一間培訓教室中，不少初學者正從零開始學習泰式按摩基本技巧。48歲的達魯妮表示，這是她首次接觸按摩，希望培養一項實用技能；25歲的雅達則從機場工作轉職，認為按摩不僅收入穩定，還有機會拓展海外發展。完成為期兩週的訓練後，學員即可投入全國約2萬8000家按摩診所與水療機構工作。隨著疫情期間人力流失，泰國按摩產業至今仍在復甦中。2024年整體健康產業規模達約新台幣1兆8400億元，其中健康旅遊支出約新台幣6000億元，年增超過三成，成長速度遠高於全球平均。為強化產業競爭力，政府提出多項改革措施，包括建立三級按摩師分級制度，並將培訓體系擴展至醫院與大學，結合醫療與復健專業。目前相關課程已延伸至18個傳統醫藥中心及38所大學，進一步提升技術含金量。泰國公共衛生部表示，未來將把產業標準推向「世界級」，並將泰式按摩塑造成國家軟實力之一。不過，部分店家涉及不當服務的問題仍未根除，影響整體形象，也讓正規業者面臨信任挑戰。儘管改革可能增加培訓成本與時間，業界多持正面態度。資深技師指出，制度化有助提升收入與專業地位，而按摩這種仰賴人力與手感的服務，本質上難以被科技取代。隨著政策逐步落實，泰國也試圖在傳統文化與現代產業之間，找到更穩定且長遠的發展路徑。