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今（30）日北部空氣品質明顯轉差，環境部上午發布空污警示，其中萬華地區已達紅色警示等級，提醒所有族群應減少戶外活動。除北部外，竹苗、中部、斗六及金門等地也出現橘色提醒，敏感族群應避免從事劇烈戶外運動。環境部表示，今日受偏南風影響，中部以北地區污染物不易擴散，導致空氣品質惡化，午後臭氧濃度亦有上升趨勢。此外，馬祖、金門以及台中以北在清晨與夜間，可能出現局部霧或低雲，影響能見度。依各地空品狀況，花東地區維持「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及離島多為「普通」等級，其中中部短時間可能升至橘色提醒；北部、竹苗及馬祖則普遍達到「橘色提醒」等級，顯示空氣品質對敏感族群已構成影響。隨著鋒面接近及東北季風增強，風向將由偏南風轉為東北風，加上降雨帶來的洗除作用，預期全台空氣擴散條件將有所改善。各地空品也可望回穩，宜蘭與花東維持「良好」等級，其餘地區多為「普通」等級。不過環境部提醒，馬祖、金門及台中以北地區在清晨與夜晚仍可能受霧或低雲影響能見度，民眾外出仍需留意交通安全與空氣品質變化