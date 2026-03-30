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國民黨文傳會今（30）日證實，中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團赴中訪問，主席表示感謝並欣然接受邀請，期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。對此，鄭麗文直言，期盼朝野能夠對話與交流，不論赴中前後，她都非常願意與總統賴清德見面。鄭麗文今日上午召開記者會說明，到目前為止，因為才剛確定受邀訪問，還有很多細節需要進一步地溝通與確認，未來一定會再向外界公布相關後續，所以當中共中央台辦正式發出邀請之後，黨團也立刻聯絡所有的媒體朋友們召開記者會，首先向大家報告。至於被問及是否在赴中前與總統賴清德會面？鄭麗文表示，事實上她在就職黨主席的那一天，以及在過去這4個多月的過程當中 ，自己一直不斷地向台灣社會釋出一個非常重要的訊息，那就是非常希望朝野能夠對話，能夠理性地回歸政治運作的民主精神與常規。鄭麗文強調，台灣真的不能夠再惡鬥、內耗下去了，所以對於兩岸的關係 ，她自然非常高度的期待，台灣共同的願望就是可以不分黨派地促成和平對話跟交流。鄭麗文重申，不管是在行前或是結束訪問之後，她都非常願意與賴清德總統見面交流，「我們有太多的結需要打開的，台灣不能夠這樣無窮無盡地惡鬥下去」。