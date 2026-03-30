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▲調查局於3月中下旬展開大規模同步查緝行動，一舉鎖定11家涉案企業。（圖／調查局提供）

AI人才爭奪戰全面升溫！在全球人工智慧技術快速發展之際，各國紛紛加碼布局數位基礎建設，力拚搶占產業制高點。我國憑藉半導體與IC設計產業鏈優勢，成為國際AI發展關鍵樞紐，卻也因此成為境外勢力鎖定目標。近期調查局發現，多家中國企業涉嫌以違法方式來台挖角高科技人才，甚至透過隱匿身分設點經營。為遏止此類行為，調查局於3月中下旬展開大規模同步查緝行動，一舉鎖定11家涉案企業，全面追查不法挖角網絡。調查局指出，中國企業近年挖角手法日益多元，常見模式包括「假台資或假僑外資、實為陸資」來台設立據點，或未經主管機關核准私設營運據點，藉此掩護實際資金來源與經營主體，再進一步接觸、招募我國高科技人才。為全面掌握相關情資，調查局自2025年8月即啟動專案規劃，歷經長時間蒐證與分析，最終於2026年3月16日至26日，發動跨區同步偵辦。本次行動由台北、新北、士林、桃園及新竹等5處地方檢察署指揮，調查局動員6個外勤調查處站，共出動超過185人次，執行49處搜索行動，並約談90人到案說明，規模之大近年罕見。偵辦對象涵蓋多家中國科技企業，包括華勤技術、安克創新、合肥芯碁微電子、揚傑電子、聖邦微電子等，均為各自領域具指標性的業者。從目前掌握的案情來看，部分企業挖角手法相當隱蔽。以華勤技術為例，該公司為中國大型消費電子ODM廠，曾透過日籍人士假借僑外資名義在台設立公司，實際進行業務與人才招募；且該公司過去已曾遭查處，仍改以其他形式重返台灣市場。安克創新則透過國人在台私設據點，從事招募與營運活動；合肥芯碁微電子則未經許可，直接在台設點經營並挖角工程師。另外，揚傑電子採取更為複雜的操作模式，透過收購英屬維京群島公司間接持有台灣企業股權，在未經政府核准下進行人力招募與業務活動；聖邦微電子則藉由在台設立公司，鎖定IC設計人才進行挖角。整體而言，相關企業多以多層架構或人頭設點方式，規避我國對陸資來台投資及業務活動的審查機制。調查局強調，高科技產業攸關國家競爭力與經濟安全，尤其在AI時代，核心技術與人才更是關鍵戰略資源。面對境外企業透過非法手段挖角，我國已持續強化查緝與防制作為，自專案推動以來，累計偵辦相關案件已逾百件。未來將持續結合檢調能量，加強蒐證與執法力道，同時呼籲企業與人才提高警覺，共同維護國家科技實力與產業發展基礎。