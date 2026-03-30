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受到中東地緣政治影響，國際油價處於高檔，連帶國內汽油價格創下超過11年半以來新高表現，恐怕將會影響經濟表現。對此，央行總裁楊金龍今（30）日赴立法院業務報告時表示，央行內部已經估算過，若全年均價上升到100美元，「通膨率就會往上」，CPI（消費者物價指數年增率）會到1.9%。國內油價30日起再度調漲，92無鉛汽油每公升調漲1.7元至32.4元、95無鉛汽油漲至33.9元，逼近34元大關，創下超過11年半以來的最高紀錄。美伊戰爭持續升溫，油價與通膨議題預料將成為立委今日質詢的重點。央行在書面報告中指出，政府持續實施「亞鄰最低價」調整上限與「油價平穩措施」的雙緩漲機制，搭配專案緩漲機制吸收至少60%的售價漲幅，應可有效降低衝擊。央行也預估，若全年油價均價為85美元，將推升今年台灣CPI年增率約0.52個百分點。央行3月理監事會時，已將美伊戰爭推升國際原油等大宗商品價格的因素納入，但考量政府祭出供給面平衡措施，今年台灣CPI年增率預測值僅有1.8%、低於2%警戒線；且國內外機構預測值介於1.50%至2.22%，平均1.74%，進而推估全年通膨仍屬溫和。不過針對這個數據是否再度調整，楊金龍今日表示，表示85美元是各大機構目前普遍預估的看法，但央行也評估過到100美元的可能性，屆時國內CPI會到1.9%，逼近2%警戒線。對於立委質詢85美元會不會太樂觀，楊金龍表示，任何預估都不會用極端值，比方說預估美伊戰爭到今年9月才會落幕，時間拖得很長，所以3月理監事會議的時候，已先用85美元做預估，這是全年的平均值，且已經是從58.3美元提高到85美元，油價已經上升45%。此外，楊金龍也指出，防範輸入性通膨以及維持匯率穩定是央行職責，若通膨預期升溫，央行必須採取緊縮貨幣政策，不排除升息；他也強調，台灣經濟穩健，台股高點達35000點之上，指數回檔是正常現象，外資匯出資金仍屬可控。