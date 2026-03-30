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標線模糊不清，開罰恐失公平！2025年8月，台中市一名羅姓女子開車行經大里區大智路往中興路方向時，因路面標線磨損嚴重，在進入多車道路口時維持直線行駛，卻被檢舉變換車道未打方向燈，挨罰1200元。羅女不服提起行政訴訟，法官勘驗後發現該處標線確實漆面脫落、難以辨識，認定羅女並無違規故意，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。事發在2025年8月7日上午，羅女駕駛自小客車行經大里區大智路往中興路二段方向，民眾認為羅女從外側車道切換至中線車道時，未依規定使用方向燈，檢舉後由警方依法告發。對此，羅女不滿提出行政訴訟，主張當時她正沿著大智路「維持直線」行駛，並在接近中興路二段路口時進入中線車道。她強調，由於該處路面並未明確標示車道線，導致她主觀上認為自己始終行駛在同一車道內，並未有變換車道的行為，因此才未打方向燈。法官勘驗相關影像確認，羅女當時沿大智路西南向行駛，雖然銜接路段的車道線尚能辨識，但當車輛接近中興路二段路口時，路面由兩車道擴展為三車道，且進入路口前的車道白線段漆面已大半脫落，僅剩模糊痕跡，肉眼難以明確辨認。另外，大里區公所也函覆承認，該路段標線因受長期車流與天候影響，辨識度確實已經降低，事後也已派員完成補繪。法官認為，該路段的導引標線既已模糊不清，已違反「行政行為明確性原則」，難以期待駕駛人能知悉自己正在跨越車道，認定羅女無主觀上的故意或過失，因此撤銷原處分。全案仍可上訴。