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▲AKB48成員向井地美音（右），在前輩大島優子（左）畢業之際，被她親自選為歌曲〈Heavy Rotation〉的Center接班人。（圖／X）

日本演藝圈因「B&ZAI」成員鈴木悠仁的私密聚會影片外流事件鬧得沸沸揚揚，AKB48成員向井地美音的名字也出現在名單中，瞬間登上社群關鍵字。儘管她隨即在Weverse強烈澄清：「完全莫名其妙」，但還是因為無端捲入的醜聞，讓她的名字登上熱搜版面。童星出身的她，演過《醫龍》等知名日劇，加入AKB48後曾是承載無數期待的「次世代ACE」，還被大島優子欽點為接班人，也當上了「第三代總監督」，然而在2022年成員爆出緋聞時，一句「AKB48沒有禁愛令」，讓粉絲們對她感到失望、產生信任危機，因此在這次聚會影片風波後，依然有不少人並不相信她的澄清說法。向井地美音童星時代曾演出《醫龍》、《Unfair》，讓她在進入AKB48前就小有名氣。2013年以15期生加入AKB48，更擁有一顆比任何人都熱愛AKB48的宅心，向井地美音對團體的了解程度，甚至超越了許多資深粉絲。在2018年舉辦的「AKB48 Group Center 試驗」中，考題包含舞蹈步法、歌曲細節、成員背景等極其刁鑽的內容，向井地美音以157分奪下全團第一，當時她喜極而泣地說：「當了8年粉絲，能證明這份愛，真的非常開心！」也讓她被粉絲們認證「對AKB48是真愛」！早在2014年大島優子畢業之際，她便親自指名向井地美音作為AKB48經典名曲〈Heavy Rotation〉的Center接班人，因此在2017年AKB48受邀登上韓國頒獎典禮《MAMA Awards》時，她就佔據了一首歌的C位。被視為次世代ACE成員的她，也順理成章地接下AKB48第三代總監督的重任，成為帶領AKB48邁向下一個時代的靈魂人物。然而，向井地美音在粉絲圈的評價在近年出現劇烈分歧。2022年，同團成員兼好友好友岡田奈奈被《週刊文春》爆出戀情引發粉絲圈動盪時，向井地美音卻以總監督身分發聲，表示將與公司討論並重新審視「禁愛令」的合理性，更語出驚人地稱：「AKB48 沒有戀愛禁止條例」讓許多粉絲感到極度失望，認為她背叛了AKB48的傳統精神，變成了破壞規則的人。向井地美音去年底正式宣布，將在下（4）月從AKB48畢業，卻沒想到在畢業倒數期，又因鈴木悠仁的私密片名單遭到無端波及。儘管向井地美音迅速澄清，但還是有不少粉絲因為過去的言論對她產生信任危機，因此並不相信她的說法。