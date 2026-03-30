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台中市長盧秀燕二度訪美，並踏進華府會見國務院等官員，外界認為在國民黨瀰漫親中色彩之際，有效破除美方對於疑美論的顧慮。盧秀燕今強調「過度的反美或是反中都沒必要」、「我們要與鄰為善」。對於多次表示「個人意見不代表全部」，傳言暗指鄭麗文，盧秀燕強調，她是以國防外交的專業背景提出個人看法，最重要的還是立法院與行政院之間要溝通。盧秀燕市長任內二度訪美，層級還提升到國務院，外界認為除了為2028大選鋪路，同時有效化解美方對藍營「疑美論」的疑慮，也有人解釋為國民黨內「親美派」與「親中派」勢力的拉鋸。盧秀燕今（30）日到議會備詢前受訪，強調為了和平、為了台灣的安全，過度反美或反中都沒有必要，「我們要與鄰為善」。昨天她接受《自由時報》專訪，首度對軍購立場表態，並指「個人意見不代表全部」，被認為暗酸黨主席鄭麗文。盧秀燕表示，這段時間每個人意見都不一樣，她覺得是大同小異，每個人意見不代表全部的人，「就像我個人的意見，也不代表全部」。她表示自己擔任立委期間長期在國防委員會，並回到校園攻讀國際事務與戰略研究所，所以依自己的專業背景提出個人看法，「但不管怎麼樣，立法院跟行政院之間還是要溝通、協調，要先來說服」。