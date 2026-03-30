我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（30）日證實，黨主席鄭麗文欣然接受中國國家領導人習近平邀請赴中國參訪，外界關注的「鄭習會」有機會登場。《NOWnews 今日新聞》本篇帶您回顧2015年時任總統馬英九和習近平寫下歷史新頁的「馬習會」。2015年11月7日，馬英九以「台灣領導人」身份，習近平則以「大陸領導人」身份在新加坡會面，創下兩岸自1949年來首度領導人會面。2人一見面便握手長達81秒，並以「先生」互稱，經典畫面流傳，也被稱為是「世紀之握」，之後的會談更長達1小時。值得注意的是，當年「馬習會」達成默契，會中不簽訂協議，會後不發布聯合公報和聲明，僅各開記者會說明，雙方也不用兩岸正式名稱與頭銜互稱。根據《遠見》當時也指出，馬英九在會中強調「以和平的方式解決爭議」，重申「九二共識」，也提到一次「一中各表」，並表示九二共識將不涉及「兩個中國」、「一中一臺」、與「台灣獨立」，因為這是中華民國《憲法》所不容許的。另，《天下雜誌》當時報導，馬英九在當時馬習會陳述了3個重點，分別為：一、鞏固九二共識，維持台海和平的現狀；二、降低敵對狀態，和平處理爭端；三、擴大兩岸交流，增進互利雙贏。該報導也指出，馬英九當時也提出撤飛彈、增加國際空間等要求，更當著習近平的面強調中華民國與《憲法》，但這些議題未獲中國方面全部回應。而會後，時任民進黨主席蔡英文則批評這場會面，「將台灣未來限制在一個政治框架中」，且「馬英九在只有立場退讓，看不到台灣民主自由的價值，連中華民國」等。時任時代力量主席黃國昌也狠批，馬英九硬要馬習會，是傷害民主憲政，只換來習近平戳破馬英九的謊言；所謂九二共識，最後只有「一個中國」，而沒有「各表」。