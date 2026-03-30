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美國與伊朗戰爭進行超過一個月， 美國總統川普（Donald Trump）29日表示，伊朗已經同意美國透過巴基斯坦轉交的15項停戰要求中的「大部分」內容，但伊朗否認此事，伊朗國會議長更喊話絕不屈服也不接受屈辱，揚言會等美軍到來。根據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）及與伊朗革命衛隊有關聯的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）表示，「敵人（指美國）表面上發出談判與對話的訊息，但暗地裡卻在策劃地面攻擊。」他還撂下狠話，「美國沒有意識到，我們的人正等待美國士兵踏上地面，這樣他們就能把他們燒成灰燼，並讓他們的地區盟友永遠受到懲罰。」在卡利巴夫這番言論之前，美媒《華盛頓郵報》報導稱，美國國防部已制定一項計畫，準備在伊朗展開數週的地面行動，但不會發動全面入侵；同時，川普及白宮的重要官員則暗示，希望盡快結束這場衝突。卡利巴夫指控美國「正透過外交手段追求其在戰爭中未能達成的目標」，並提到「15點清單」。他在向伊朗民眾發表談話時表示，美國現在尋求伊朗投降，但伊朗的回應相當明確，「我們永遠不會接受屈辱。」然而，美國時間週日晚上，川普在佛羅里達州西棕櫚灘搭乘「空軍一號」時，被問及是否考慮派遣地面部隊，川普表示，他仍有「很多選項」，但未進一步說明。關於地面部隊作戰的想法，根據金融時報報導稱，美軍可能奪取伊朗位於波斯灣的主要石油出口地點哈爾克島（Kharg Island）。川普於金融時報週一清晨刊登的一段訪問中表示，「也許我們會拿下哈爾克島，也許不會。我們有很多選項」；他還說，「這也意味著我們必須在那待上一段時間。」當被問及伊朗的防禦能力時，川普相當具自信稱，「我認為他們沒有任何防禦。我們可以非常輕易地拿下它。」