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▲華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海。（圖／HUAWEI提供）

▲HUAWEI 即日起至4月5日，在台北西門町真善美廣場，打造「HUAWEI FreeClip 2時尚新聲代體驗館」。（圖／HUAWEI提供）

▲HUAWEI 攜手伊林娛樂打造街頭時尚秀，展示FreeClip 2兼具創新與時尚美學的時尚新聲代風格。（圖／HUAWEI提供）

▲HUAWEI FreeClip 2玫瑰金新色登場 開啟「時尚新聲代」聆聽饗宴。（圖／品牌提供）

全球通訊領導品牌HUAWEI持續深耕智慧穿戴市場，近年HUAWEI更積極回應市場對於功能性與兼具個人風格的消費者需求，不斷致力於智慧終端的開拓與創新，打造兼具科技實力、時尚美學與個人化體驗的智慧生活新樣貌。此次於年初上市即引發市場關注的HUAWEI FreeClip 2推出全新玫瑰金新色，進一步凸顯產品作為潮流穿搭單品的魅力；同時發表多款智慧穿戴新品，包括 HUAWEI FreeBuds Pro 5、HUAWEI WATCH GT Runner 2 與 HUAWEI Band 11，以更完整的產品陣容，全面升級消費者在聆聽體驗、運動健康與日常穿戴上的智慧生活享受。華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示：「2025年華為音訊產品在台灣市場表現亮眼，受惠於創新C形橋設計的開放式耳夾耳機FreeClip帶動，在競爭激烈的藍牙耳機市場中，華為耳機銷售額創下全年60%的增長！為延續市場熱度，特別引進全新HUAWEI FreeClip 2，以令人耳目一新的時尚美學設計、全新雲感C形橋與智慧聆聽技術，為藍牙耳機市場開創「時尚新聲代」，讓耳機不只是音訊設備，更成為消費者日常穿搭中不可忽視的風格亮點，同時也十分看好2026年音訊市場表現可望再創突破，持續挹注銷售成長動能。」同時，HUAWEI即日起至4/5（日），在台北西門町真善美廣場，打造「HUAWEI FreeClip 2時尚新聲代體驗館」，邀請消費者近距離感受FreeClip 2的設計魅力與配戴體驗，活動首日更攜手伊林娛樂打造街頭時尚秀，展示FreeClip 2兼具創新與時尚美學的【時尚新聲代】風格；除此之外活動期間可享FreeClip 2新品天天抽，還可獲得最高NTD$1,700的商品折價優惠！更邀請到時尚又兼具活力的浪Live雲豹女與樂天女孩等活動嘉賓擔任一日店長，邀請全民一起體驗穿戴音頻的科技時尚魅力！HUAWEI FreeClip 2延續系列廣受關注的耳夾式設計，不僅兼顧舒適配戴體驗，更進一步強化風格美學與生活搭配性，讓耳機從科技設備延伸為日常穿搭配件，此次推出全新玫瑰金新色，以溫潤明亮的色澤結合珠寶質感設計，進一步突顯FreeClip 2的時尚單品魅力；同時攜手法國飾品品牌Les Néréides推出聯名耳飾，以自然與詩意為靈感，結合精緻工藝的珠寶創作融入其中，展現科技與美感兼具的生活風格。「HUAWEI FreeClip 2時尚新聲代體驗館」即日起至4/5（日）於台北西門町真善美廣場（捷運西門站6號出口）限時登場，以觸覺、聽覺、視覺三感交織的沉浸式體驗打造360°時尚拍攝台、新聲點播機、AI時尚拍照亭等多項互動體驗，邀請民眾近距離感受FreeClip 2兼具科技與時尚的產品魅力。活動期間完成指定體驗任務，最高可獲得HUAWEI商品折價優惠NTD$1,700；完成指定任務還可參加「日日抽新品」活動，每日18:00抽出一組HUAWEI FreeClip 2。此外，活動期間更請到人氣應援團隊擔任「HUAWEI FreeClip 2時尚新聲代體驗館」一日店長，3/28（六）14:00-16:00邀請到浪Live雲豹女、4/4（六）14:00-15:00則邀請樂天女孩到場與民眾進行有獎徵答與互動遊戲，讓消費者在體驗新品之餘，也有機會把華為穿戴好禮帶回家！HUAWEI FreeBuds Pro 5在降噪表現與通話體驗上全面升級。搭載雙單元雙路徑AI感知降噪技術，結合雙單元主動降噪與即時MIMO AI感知模型，能精準分辨環境噪音，保留清晰人聲。即使在最高100 dB噪音環境與10 m/s風速下，依然維持穩定通話，無論通勤或戶外皆適用。同時具備AI對話感知功能，當開始交談時將自動切換環境音模式，對話結束後無縫切回原本模式，無需手動操作，也能享受自然流暢的交談體驗。外觀採全新悅彰星環設計，結合精雕鑽弦切面工藝，兼具識別度與精緻工藝美感，共推出大地金、雪域白、冰霜銀、穹宇藍四色，建議售價 NTD$8,990。即日起至4/30（四）前購買 HUAWEI FreeBuds Pro 5，即贈 HUAWEI FreeBuds SE 3*（價值 NTD$1,990）；另於5/31（日）前購機，還可參加「30天無界聆聽，滿意保證」活動**，享有30天深度體驗，若對產品音質或舒適度不滿意，可依活動辦法申請退貨，並獲得等值HUAWEI網路商店購物金回饋。*贈品以實物為準，恕不挑款挑色，隨機配送、無法指定；數量有限，送完為止。**新品活動之詳細規則、退貨標準及購物金發放條件請參閱活動說明；主辦單位訊崴技術保留活動內容修改、解釋及終止之權利。HUAWEI WATCH GT Runner 2具備超高性能與專業運動能力，整合精準定位與智慧馬拉松模式，全面升級跑步體驗。配備業界領先3D浮動天線，可精準追蹤距離、速度與路線，即使在建築物或隧道中，仍可提升定位準確度達20%，完整記錄每一步訓練軌跡。同時導入智慧馬拉松模式，結合菁英跑者訓練經驗與科學化分析，提供準確數據與專業分析，協助優化訓練表現，突破個人最佳成績。外觀設計則兼顧輕盈與耐用，錶面採第二代崑崙玻璃，峰值亮度達3000 nits，即使強光環境下仍清晰可視；搭配HUAWEI AirDry™編織錶帶，透過鏤空透氣設計提升25%透氣性，有效排汗散熱，帶來更舒適穩定的運動配戴體驗。共推出馳光藍、破曉橙、疾影黑三色，建議售價 NTD $13,990。即日起至4/30（四）前購買HUAWEI WATCH GT Runner 2，可享 NTD$13,490優惠價，並贈送 HUAWEI FreeBuds 7i（價值NTD$3,490）；另同步推出「你的汗水，我們買單！PB挑戰賽」活動*，凡購買WATCH GT Runner 2，並於5/31（日）前在官方認證馬拉松賽事中成功刷新個人最佳成績（PB），參考活動網站說明，並聯繫活動小組提供完賽證明並完成指定任務，即可獲得購機金額等值的HUAWEI網路商店購物金回饋，以實際支持陪伴跑者在賽道上挑戰更好的自己。*本活動之PB認定標準、賽事範圍及購物金發放細則請參閱活動說明；主辦單位訊崴技術保留活動內容修改、解釋及終止之權利。HUAWEI Band 11延續輕盈舒適設計，機身僅17克、厚度約8.99mm，打造輕盈無感的配戴體驗。外觀採用鋁合金鑽切工藝，兼具時尚質感與耐用特性。此次螢幕升級至1.62吋大螢幕，更新率達60Hz，顯示面積大幅提升27%，亮度提升至1500nits，即使戶外強光下也能清晰可見，提供更直覺流暢的視覺體驗。HUAWEI Band 11同時提供百款錶盤自由選擇，從樣式、配色、AOD顯示等皆可依個人喜好自訂，展現多元風格。健康管理方面，支援睡眠平均HRV功能，結合睡眠期間心率、呼吸率與血氧飽和度，多維數據分析，生成專屬的生理指標基準範圍，協助使用者更全面掌握身體狀態與健康變化。共推出羽砂黑、流光紫兩色，建議售價NTD $1,490。*本產品非醫療設備，不具備療效亦不應用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。所有數據和測量僅供個人參考使用。三款新品即日起正式開賣，於HUAWEI網路商店、順發門市、全國電子、創Q Space品牌櫃、法雅客、鴻邁科技Dream Plaza門市、地標網通、MIKO米可、馬尼通訊、Q哥3C、艾森侖通訊、嘉新通訊、旗美數位、明谷通信、PChome 24h購物、momo購物網、YAHOO! 購物中心、蝦皮購物及全台授權經銷通路販售。