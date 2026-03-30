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造紙族群近期受惠於價格有望持續走升，推動股價走高，其中指標股華紙在上週華迎來2根漲停板，並且大漲逾3成，今（30）日在台北股市回檔之際，股價依舊強攻漲停價16.9元。受短纖、木片等原物料漲價因素，華紙3、4月各類紙種價格紛紛喊漲，4月漲幅約5%至10%，每噸漲價約新台幣1500元至2000元。華紙總經理陳瑞和表示，短纖價格自去年第四季起至上個月累積上漲100美元，本月預估再漲20美元，合計調漲120美元，每公噸漲至620美元，短期內價格將持續呈現上行。長纖價格也多次上調，每次約漲10美元，目前每公噸約720至730美元。此外，針對中東地緣政治升溫，導致能源、運輸成本也持續提升，華紙也在日前指出，還需觀察市場需求是否受影響，今年營運審慎。針對價格，陳瑞和強調，目前往上趨勢是確定，但市場對於價格漲幅尚無取得共識，客戶觀望氣氛濃厚，在接單與出貨皆較謹慎保守，且以短單為主。不過，三大法人走勢分歧，上週五（27日）外資賣超華紙6230張、由連7買轉賣，投信則是沒有買賣超動作，自營商買超196張，三大法人合計賣超6034張，累計上週三大法人合計賣超2419張。華紙強攻漲停價，帶動造紙類股同步走高，寶隆攻上漲停價12.65元，永豐餘上漲逾3%，士紙上漲逾2%，榮成上漲逾1%。