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▲五月天5525+1《回到那一天》巡迴演唱會香港場，製作再升級，時光機大超前回到侏羅紀的那一天。（圖／相信音樂提供）

天團五月天「5525+1」《回到那一天》25週年巡迴演唱會近期到香港啟德主場館演出，除了精彩的演出，五月天也當場宣布捐出500萬港元（約2,000萬台幣）回饋香港在地兒童。主唱阿信在跟歌迷對話時，也突然脫口而出，明年不一定會到香港演出，讓歌迷錯愕，紛紛喊話希望這不是真的。成軍邁入「25+2」年頭，五月天與香港歌迷有著深厚的「五月之約」。阿信在點唱環節後有感而發，回憶起從旺角街頭的小Live House，一路唱到紅磡、迪士尼、中環海邊，直到如今站上啟德體育場，「紅磡的紅對我來說已經變成 Home，是我的另一個家。」隨後，他話鋒一轉提到：「明年五月天不一定會再回來了，但我們會記得今天與你們度過的生日。」此話一出，歌迷不捨聲此起彼落。阿信表示，這一生不知道還有多少個25年，因此更珍惜當下，並宣布將此次演出的500萬港元捐給香港需要幫助的小朋友，「和你們一起讓世界變得更好，是因為你們都是最好的。」現場也不乏天王間的有趣互動。團員們捨棄傳統生日蛋糕，改以道地的「菠蘿包」慶生，並配上好友周杰倫特別快遞而來的飲料與全場乾杯。阿信笑說喝出了「太陽的味道」，團長怪獸則幽默接話：「我喝出了『之子』的味道！」藉此力挺周杰倫的新專輯《太陽之子》。此次「5525+1」版演出驚喜不斷，時光機帶領觀眾回顧25年經典，同時加碼衝向侏羅紀。腕龍、劍龍、迅猛龍等巨型恐龍驚喜現身觀眾席，在〈最好的一天〉、〈傷心的人別聽慢歌〉的重節奏中嗨翻天。演唱會現場更是星光熠熠，除了周杰倫的應援飲料，包括成龍、劉德華、張學友、周星馳、謝霆鋒等巨星也紛紛送上花籃祝賀，展現五月天在演藝圈的頂級人脈。開場嘉賓則由「BOOM！怪物星人」擔綱，熱力演出〈敵手〉、〈SHERO〉。