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▲台中市現任議員：近三個月 各選區網路聲量概況。（圖／QuickseeK提供）

▲台中市現任議員：近三個月 各選區網路聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲台中市現任議員：近三個月 各選區網路聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲台中市藍綠白現任議員：近三個月 網路聲量概況。（圖／QuickseeK提供）

台中北屯區因人口增長，預計本屆市議員席次將增加 1 席，加上該區多位老將有變動，成為新人爭奪最激烈的戰區，不只國民黨有4名新人角逐2個提名空間，民眾黨在此區也有議員初選，預計跟國民黨進行「藍白合」PK。市長人選部分，綠營去年第四季就提名何欣純出馬，藍營市長初選江啟臣、楊瓊瓔的「姊弟之爭」結果也即將揭曉，市長參選人將如何發揮母雞帶小雞效應，也引發注目。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察台中市各選區現任議員的網路聲量概況，聲量均標最高的第10選區（中、西區），是名符其實的「一級空站區」，其聲量後標為4,570，甚至高出其他12個選區的領先群，展現極高的整體熱度。而第 13 選區（大里、霧峰）出現了高聲量的離群值，以48,571 的超巨型離群值，與多數參選人形成驚人斷層。總體而言，全台中大多數選區的均標仍低於 3,000，這顯示高流量的網路攻防在全台中尚未成為選戰標配。2026台中議員選戰「熱區極熱、冷區極冷」的態勢，揭示了空戰戰術在不同區域間仍存在極大的發揮空間與落差。而細觀所有現任議員的聲量排行，排名前百分之10的高聲量議員一是第 13 選區（大里、霧峰）江和樹48,571、第5選區（神、雅、潭）周永鴻11,180 、第10選區（中西區）江肇國9,054、黃守達7,542、第6選區（西屯）林祈烽6,838、陳淑華5,849、第1選區（大甲、大安、外埔）施志昌5,825。其中江和樹以近5萬的聲量形成「斷層領先」，關鍵在於他成功透過全國性的司法攻防（聲援柯文哲）與高關注互動的地方即時陳情（如虐動物案），創造出極大的流量紅利。而民進黨的空戰高戰力者如周永鴻、江肇國，精準鎖定普發現金、豬瘟彈劾案等市政痛點，透過強勢質詢盧秀燕市府，穩坐聲量領先群。由此可知，民進黨身為中市在野黨，沒有地方施政包袱，能透過「嗆辣監督」帶動網路聲量，無論是林祈烽狠酸盧秀燕營養午餐政策，或是周永鴻狠批台中市府不願普發現金，這類高度民生、又是市府全權可以決定的議題，不只讓民進黨議員好發揮、又能帶動網路轉發。整體而言，高聲量議員如民進黨議員，創造流量的關鍵在於掌握「在地民生爭議」，熟捻台中議題成為選舉創造流量重要關鍵。若以政黨來區分，觀察台中市議會綠、藍黨團表現，民進黨團聲量均標3,068，是國民黨團1,397的兩倍以上，顯示綠營現任議員普遍具備較成熟的議題擴散能力。國民黨團的聲量數據分布偏低，反映出該黨議員高度依賴「穩健陸戰」與地方服務，在網路議程設定與年輕選民的數位觸及上明顯處於劣勢。兩大黨存在顯著的「戰力斷層」，國民黨團的空戰前段班聲量為2,126，在聲量表現上僅略高於民進黨團的空戰末段班1,671。此外，民眾黨目前在台中市議會僅有江和樹一席，尚未組成黨團。面對台中市民進黨議員的強力來襲，國民黨正處於現任市長即將卸任、接班人選未定的防守轉折期，傳統基層陸戰優勢正飽受數位轉型的嚴峻考驗。在網路聲量明顯落後、戰力出現斷層的現狀下，藍營亟需強棒「母雞」挺身而出，發揮強大聲量拉抬曝光，透過領頭羊的引領，才能讓高度依賴地方服務、目前在數位版圖居於弱勢的藍營議員重拾戰力，縮小與對手在空戰上的差距。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com