我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後引頸期盼與中共總書記習近平會面，如今國民黨文傳會今（30）日證實，習近平邀請鄭麗文率團前往中國訪問。對此鄭麗文上午11時許召開中外記者會，臉上掛滿笑容心情愉悅，對於受邀一事表達感謝並欣然接受，並強調不只是國民黨黨章或中華民國憲法，甚至是全世界都奉行著一中政策與不支持台獨共識，大家都不願看見台海成為動亂的來源，也在接下來馬上就要進行對中國的訪問，希望此行能夠為未來兩岸永續不變的和平奠定成功的第一步。鄭麗文表示，大約一個小時前，中共中央特別公開地發表，由中共中央及總書記習近平歡迎並邀請她率團前往中國訪問。對此自己表示感謝並欣然接受。鄭麗文提及，自己在2005年接受主席連戰邀請加入國民黨，為的就是能夠協助連主席推動破冰歷史性的和平之旅。所以2005年隨團擔任發言人，是自己此生第一次踏上大陸土地。時隔超過20年後的今天，是當年連主席的勇氣、決心跟格局，奠定了國共的溝通平台，成為兩岸溝通的重要機制，為兩岸和平發揮了不可替代的關鍵作用。鄭麗文表示，隨之迎來的是總統馬英九執政8年兩岸關係的和平穩定，各方的交流互動，以及國際空間的全面開展。如今距離上一次中國國民黨主席訪問大陸，已經時隔10年之久。因此今天希望自己為兩岸的和平穩定，跨出成功的第一步。鄭麗文強調，從當年的連主席、總統馬英九，到今天自己即將訪問大陸，都是在共同的政治基礎上，那就是反對台獨、堅持九二共識。因為反對台獨，所以可以避免戰爭；因為九二共識，可以締造和平。因此此次訪問中國大陸，一分不多、一分不少，不增不減，繼續地在堅持九二共識、反對台獨的基礎上。鄭麗文說，此行要向台灣人民與全世界證明一件事情，就是兩岸不是終需一戰，兩岸不需要兵凶戰危，可以憑著智慧跟努力，共同走出一條和平的康莊大道。「我們有選擇，為了兩岸，為了區域的穩定，為了下一代的幸福，我們必須堅定地走出和平的道路」。鄭麗文說，自從2005年連主席訪陸之後，九二共識、反對台獨就正式地寫入了中國國民黨的黨章。這就是中國國民黨一貫的兩岸路線，也在馬英九的8年證明了這是正確的路線。因此秉持著黨章，它同時也是符合中華民國憲法的規定跟精神。鄭麗文說明，所有關心國際局勢與兩岸未來的朋友們，不只是國民黨的黨章，也不只是中華民國憲法的明文規定，甚至於全世界都是奉行著一中政策跟不支持台獨的共同共識。包含長期的盟友美國，也是不論任何一個政黨執政，都是表達了一貫而清楚的立場。因此符合了全世界一個中國政策、不支持台獨的共同基礎上面，相信大家都不願意看到台海成為動亂的來源。鄭麗文表示，包含華府在內，美國官方一而再再而三地強調，同時也是國際社會的殷殷期盼，就是兩岸能夠透過對話停止對抗，能夠溝通、交流、互動，避免惡意的上升，避免戰火的蔓延。相信這是大家共同的期盼，也是台灣主流民意的殷殷期盼，而這些年來，台海甚至被國際媒體說成是全世界最危險的地方之一。鄭麗文提到，希望4月訪問能夠讓兩岸迎來和煦溫暖的春天。從這一步開始，擴大彼此的善意，累積共同的互信。兩岸和平不只是台灣單方面，也是來自大陸、來自北京共同最高的期盼。國民黨願意努力為兩岸的和平、區域的穩定，甚至於是人類的和平做出積極的貢獻，讓全世界都能夠安心，不再擔心、害怕兩岸會發生戰火。最後鄭麗文也感謝兩位副主席的安排，這陣子辛苦了，也要感謝國台辦主任宋濤，在這段時間非常懇切、負責、積極、周到的努力的溝通跟安排。在很短的時間之內就完成了國共智庫論壇交流，也在接下來馬上就要進行對中國大陸的訪問，「希望此行能夠為未來兩岸永續不變的和平奠定成功的第一步」。