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立法院外交、財政聯席會上週完成國防特別條例草案初審，但朝野對軍購金額沒有共識，相關條文保留送協商。台中市長盧秀燕日前接受媒體專訪時表態，不必等發價書，軍購合理應該通過8000億元到1兆元之間。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日重申，民眾黨支持台灣的國防、強化自我防衛能力，但是絕對無法容忍貪腐跟浪費，付了錢的東西一定要拿到，自己不太喜歡談多少錢，數字背後要買什麼東西，這個應該才是問題重點。黃國昌今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對盧秀燕訪美後首度對軍購特別條例表態，黃國昌再度重申民眾黨的立場，「我們支持台灣的國防、強化自我的防衛能力，這是民眾黨的立場一直都這樣，但是絕對沒有辦法容忍貪腐跟浪費」，而且有付錢就要拿到東西，民眾黨是一個理性務實科學的政黨，所以談軍購態度向來就是就事論事。黃國昌說，他更關心比起什麼時候付錢給美國，他更關心何時能拿到東西，台灣是只要付錢就能提升國防能力，還是要拿到武器，自我防衛能力才會提升？這麼簡單的問題，民進黨政府至今沒有正面回應，「針對軍購，我不太喜歡直接談多少錢，因為匡一個數字，到底有什麼意義？而是要看數字背後，到底要買什麼東西，這個才是重點。」黃國昌表示，前總統蔡英文執政8年，國防特別預算編列4000多億元，賴清德總統上任至今才當第2年，馬上就要1.25兆元國防特別預算，自己也不會因數字而廢言，就請賴清德告訴大家到底要買什麼，目前只有看到美國國務院公布的清單，民眾黨團看完後覺得有道理，也放進自家軍購特別條例版本。針對美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨、共和黨參議員匡希恆今日率團訪台，遭解讀為敦促立法院通過軍購特別預算。黃國昌說，感謝美國國會議員支持台灣國防，但是如果他們這麼支持台灣國防，最好的行動就是敦促行政部門，趕快公布第二批對台軍售清單。