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國民黨主席鄭麗文過去曾多次表態，期盼能與中共國家主席習近平會面，而中國官方今（30）日也正式公布邀請時程，鄭麗文將於4月7日至12日赴中訪問，引發政壇高度關注。隨後，鄭麗文也立刻召開記者會，說明「鄭習會」規劃進度，她同時也強調，台灣在兩岸與美國之間的互動並非「二選一」，而是應同步推進，「小孩子才做選擇，台灣全部都要」。針對外界質疑其優先安排訪問中國、將對美關係擺在次位的說法，鄭麗文表示，兩岸關係與台美關係同等重要，自己也已經表達過非常多次了，事實上沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題，鄭麗文更以一句網路名言回覆：「小孩子才做選擇，台灣全部都要！」鄭麗文重申，兩岸不是零和遊戲，不在於你死我活，絕對可以創造雙贏、共榮、共好的局面，美中之間也是如此，她也非常期待美中積極建立友好關係，甚至在台灣的內部，更是如此期待。鄭麗文更再次強調，台灣內部不應該再非理性地對立下去，這是違背台灣人民的福祉利益跟期待的，她真心希望政黨政治能夠回歸理性，遵守並發揮民主的風範跟精神。鄭麗文指出，兩岸關係重中之重，而對美關係也是如此，這中間不需要犧牲任何一邊的關係或利益，才能成就兩岸的和平，才能維繫跟美國之間堅實的友誼，她看不出這中間有什麼矛盾，或者一定要犧牲某一方，才能夠成就另外一方。鄭麗文提到，美國長期奉行「一個中國」政策、不支持台獨，並期盼兩岸對話、避免衝突，因此台灣若能推動兩岸交流，反而有助於向美方展現和平契機。鄭麗文表示，未來若相關訪問順利成行，也希望第一時間與美方分享成果，讓國際看見和平的曙光，而台灣人更要負起兩岸和平的使命，而不是成為麻煩製造者。此外，針對國防預算議題，鄭麗文回應，國民黨版本早已提出「加N」機制，未來若有新的對美軍購案，立法院可隨時啟動審查，並無「6個月後再編列」的時間限制。她強調，相關預算編列將依實際需求滾動調整，而非設定固定時程。