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一名因恐嚇、揮刀劃傷同居男友，近日遭法院認證為家暴犯，但，「型男醫師」同樣有一段黑歷史：某次他跟醫師女友吵架時，一審判拘役30天，二審維持原判但同意緩刑，原來是因為在上訴期間，法官得知女醫師也對男友動手而且遭到起訴，認為，再加上他有表達悔意及和解意願，所以宣告緩刑2年。依據判決，2024年1月29日早上8點，當時家中保母因為已經習慣他們動不動就吵，把小孩從客廳帶進房間裡關門。這對醫師情侶越吵越激烈，從動口差點變動手，，保母立刻介入調停，質問他們在做什麼，同時把刀子和木棍都拿走藏起來，不過雙方持續對峙到當天下午4點多。火爆場面驚動女醫師的母親到場，她原本要幫忙跟女兒的男友溝通，但聽了他們討論為何吵架時，覺得這是可以溝通的事情，只是女兒男友沒有溝通的意願，後來女醫師的父親有打電話過來，要女兒自己跟男友好好談，希望以和為貴。女醫師的父母都沒報警，後來仍因為女醫師提告而鬧上警局。情侶檔各說各話，法院調查認定，；女醫師被男友拍下坐在餐廳翹腳滑手機，看起來並無任何不適，何況她自己就是醫生，自行檢傷時不可能忽略別人攻擊的重點部位，但她當天上午拍攝的照片只看得出唇角輕微瘀血、臉和脖子都沒事，隔天凌晨所拍的照片中，頸部只有零星抓痕，沒有掐過或勒脖子的傷痕。，因為從保母的證詞可知，刀子和木棍都收走了，男醫師已經沒有受到生命威脅的疑慮，只因不滿女友言行就打她巴掌，觸犯傷害罪，判處拘役30天。男醫師提上訴，表明有意和解，希望從輕量刑、宣告緩刑，二審法官審酌，掌摑事件發生後，女醫師又多次對男友實施恐嚇及傷害行為，足以認定女醫師的情緒控管顯然有問題，男醫師一再處於女友的暴力威脅下；二審認為雖然男醫師沒跟女友達成和解，但他積極表達和解意願、有真切悔悟的意思，加上他已與女友分居，沒有再次共同生活的情形，判定他不會有再犯之虞，應給予自新的機會，因此拘役30天以暫不執行為適當，全案已判決確定。