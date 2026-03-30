一名外型亮眼、月收入40到50萬元的女醫師因恐嚇、揮刀劃傷同居男友，近日遭法院認證為家暴犯，但被害人並非始終處於弱勢，他自己也從醫，外貌保養得宜，而且常接受媒體訪問，「型男醫師」同樣有一段黑歷史：某次他跟醫師女友吵架時打了女方一巴掌，害女醫師耳膜破裂，一審判拘役30天，二審維持原判但同意緩刑，原來是因為在上訴期間，法官得知女醫師也對男友動手而且遭到起訴，認為女醫師情緒控管的問題很大，男友屢次身處暴力威脅、情緒極度緊繃之下而一時失控，因此無法過分究責，再加上他有表達悔意及和解意願，所以宣告緩刑2年。
依據判決，2024年1月29日早上8點男醫師要準備上班時跟女友發生爭執，女友不讓他出門，當時家中保母因為已經習慣他們動不動就吵，把小孩從客廳帶進房間裡關門。這對醫師情侶越吵越激烈，從動口差點變動手，男方拿木條進入小孩房間，女方拿2把刀子追進房內，保母立刻介入調停，質問他們在做什麼，同時把刀子和木棍都拿走藏起來，不過雙方持續對峙到當天下午4點多。
火爆場面驚動女醫師的母親到場，她原本要幫忙跟女兒的男友溝通，但聽了他們討論為何吵架時，覺得這是可以溝通的事情，只是女兒男友沒有溝通的意願，後來女醫師的父親有打電話過來，要女兒自己跟男友好好談，希望以和為貴。
女醫師的父母都沒報警，後來仍因為女醫師提告而鬧上警局。情侶檔各說各話，女醫師聲稱男友在案發當天上午掌摑她、壓地鎖喉、還掐著她脖子去撞牆壁衣櫃，導致左耳膜破裂、頸部多處挫傷、頸部水腫；男醫師只承認耳膜破裂的傷勢，反控女友一直拿刀子要攻擊他，他為了保護自己、讓女友冷靜，才會打女友一巴掌，這是「正當防衛」。
法院調查認定，如果女醫師真的在媽媽到家前就遭到男友施暴，媽媽接到女兒電話必然會找爸爸陪同、先找警察過來，不可能探望後獨自離開，讓女兒自己面對施暴者、放任女兒自生自滅；女醫師被男友拍下坐在餐廳翹腳滑手機，看起來並無任何不適，何況她自己就是醫生，自行檢傷時不可能忽略別人攻擊的重點部位，但她當天上午拍攝的照片只看得出唇角輕微瘀血、臉和脖子都沒事，隔天凌晨所拍的照片中，頸部只有零星抓痕，沒有掐過或勒脖子的傷痕。
法官也不採信男醫師的正當防衛辯詞，因為從保母的證詞可知，刀子和木棍都收走了，男醫師已經沒有受到生命威脅的疑慮，只因不滿女友言行就打她巴掌，觸犯傷害罪，判處拘役30天。
男醫師提上訴，表明有意和解，希望從輕量刑、宣告緩刑，二審法官審酌，掌摑事件發生後，女醫師又多次對男友實施恐嚇及傷害行為，足以認定女醫師的情緒控管顯然有問題，男醫師一再處於女友的暴力威脅下；案發當天男醫師無法控制情緒打女友左臉當然不對，不過衡量他當時飽受女友暴力要脅、攻擊，導致無法正常上班，處於精神、情緒極度緊繃的壓力下，才因為一時氣憤傷害女友，「自難過份對被告加以究責」。
二審認為雖然男醫師沒跟女友達成和解，但他積極表達和解意願、有真切悔悟的意思，加上他已與女友分居，沒有再次共同生活的情形，判定他不會有再犯之虞，應給予自新的機會，因此拘役30天以暫不執行為適當，全案已判決確定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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女醫師的父母都沒報警，後來仍因為女醫師提告而鬧上警局。情侶檔各說各話，女醫師聲稱男友在案發當天上午掌摑她、壓地鎖喉、還掐著她脖子去撞牆壁衣櫃，導致左耳膜破裂、頸部多處挫傷、頸部水腫；男醫師只承認耳膜破裂的傷勢，反控女友一直拿刀子要攻擊他，他為了保護自己、讓女友冷靜，才會打女友一巴掌，這是「正當防衛」。
法院調查認定，如果女醫師真的在媽媽到家前就遭到男友施暴，媽媽接到女兒電話必然會找爸爸陪同、先找警察過來，不可能探望後獨自離開，讓女兒自己面對施暴者、放任女兒自生自滅；女醫師被男友拍下坐在餐廳翹腳滑手機，看起來並無任何不適，何況她自己就是醫生，自行檢傷時不可能忽略別人攻擊的重點部位，但她當天上午拍攝的照片只看得出唇角輕微瘀血、臉和脖子都沒事，隔天凌晨所拍的照片中，頸部只有零星抓痕，沒有掐過或勒脖子的傷痕。
法官也不採信男醫師的正當防衛辯詞，因為從保母的證詞可知，刀子和木棍都收走了，男醫師已經沒有受到生命威脅的疑慮，只因不滿女友言行就打她巴掌，觸犯傷害罪，判處拘役30天。
男醫師提上訴，表明有意和解，希望從輕量刑、宣告緩刑，二審法官審酌，掌摑事件發生後，女醫師又多次對男友實施恐嚇及傷害行為，足以認定女醫師的情緒控管顯然有問題，男醫師一再處於女友的暴力威脅下；案發當天男醫師無法控制情緒打女友左臉當然不對，不過衡量他當時飽受女友暴力要脅、攻擊，導致無法正常上班，處於精神、情緒極度緊繃的壓力下，才因為一時氣憤傷害女友，「自難過份對被告加以究責」。
二審認為雖然男醫師沒跟女友達成和解，但他積極表達和解意願、有真切悔悟的意思，加上他已與女友分居，沒有再次共同生活的情形，判定他不會有再犯之虞，應給予自新的機會，因此拘役30天以暫不執行為適當，全案已判決確定。
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