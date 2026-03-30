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證交所日前宣布，因應金融科技數位化趨勢，修正「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」部分條文，將融資融券的擔保品範圍跨大，開放「零股」與「興櫃股票」作為抵繳擔保品，也就是說，小資存股族在行情波動時，不必再忍痛砍倉換現金，彈性資金調度全面常態化，精準強化市場韌性。過去，只有單張股票才能作為擔保品，隨著手握績優零股的小資族人數日漸增加，為提升遇到資金周轉需求或融資需要補差額時，資產卻無法動用之情況，證交所此次修法具三大特性，即日起提供融資方便性，不用被迫在低點賣股換現。除了擔保品限制放寬，現在「追繳通知」也全面數位化。今起證券商除了傳統通知方式，更可以透過手機簡訊、券商App直接推播，這對小資、上班族而言絕對是福音，再也不怕漏掉掛號信而導致股票被強行斷頭。只要手機在手，就能即時掌握自己的財產安全，彈指間完成基本資料變更。這次新制上路被視為信用交易的新里程碑，讓買整張跟買零股的待遇差距進一步縮小。財經專家股魚也在臉書發文表示：「真的別再小看手中那幾股，日積月累也是一筆不小的資本。看到零股制度越來越完善，對投資人來說絕對是福氣啦！」他強調以前看到整股投資人能靈活週轉非常羨慕，現在小資族終於也行了，這項變革對於存股族而言，無疑是增加了一項重要的資金救急工具。