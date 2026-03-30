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台中市長盧秀燕日前接受媒體專訪首度對於軍購表態，認為合理應該通過8000億至1兆間，明顯與國民黨主席鄭麗文主張「3800億+N」大不同，對此鄭麗文今（30）日受訪表示，自己與盧市長姐妹情，溝通從來都沒有問題，稱目前為止還是看到語焉不詳國防特別條例，除了一個大的框架跟數字之外，內容究竟是什麼？到目前為止，還是等不到執政黨的說明跟報告，這也是為什麼現在黨版是「3800億+N」的原因，身為在野黨真的也很為難，「非常希望政府開誠布公地來說明」。對於與盧秀燕主張軍購金額天差地遠，鄭麗文表示，自己跟盧市長姐妹情，兩個溝通從來都沒有問題。那因為盧市長在去美國訪問之前，也特別到中央黨部來看她，全方面的跟大家關心的議題進行了溝通，包括軍購在內。鄭麗文說，首先感謝盧市長非常辛苦到美國訪問，跟美國清楚地表達說明了本黨的立場。那麼黨團的立場很清楚跟大家報告，因為國民黨是在野黨，照理講軍購涉及了對外，尤其是跟美方共同所達成的具體的結論跟協議，照理說應該是國防部要負起說明跟報告的責任，將案子送到立法院來審查。但是到目前為止，看到的是語焉不詳，除了一個大的框架跟數字之外，內容究竟是什麼？還是等不到執政黨的說明跟報告。鄭麗文指出，國民黨只能非常有限地就所知的，美方正式公布並同時有發價書來到台灣的，這是為什麼黨版是「3800億+N」的原因。N就是因為不得而知。代表國民黨不是只支持3800億而已，未來還有正式完整的資訊，也會立刻地來審查對美軍購。鄭麗文說，所以盧市長表達的其實也是大眾所知的，應該不是只有3800億，而身為在野黨真的也很為難，真的也非常希望政府開誠布公地來說明。那除了對美軍購外，還有對台的購買跟投資的部分，那更是完全不知道內容為何。鄭麗文強調，國民黨已經有非常完整的版本跟論述，也正式開黨團大會來決定黨版內容，所以也是尊重黨團自主，也相信所有未來的朝野的攻防或條例能夠順利地通過，那麼是不是有必要做調整，都會由黨團全權地來負責。