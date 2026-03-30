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出國旅遊熱潮持續升溫，行李遺失或誤拿問題也隨之增加。中華航空今（30）日宣布，正式支援 Google「Find Hub」行李定位功能，成為台灣首家導入該服務的航空公司，進一步強化旅客行李追蹤體驗。華航表示，此次除既有支援 Apple AirTag 外，最新攜手 Google，將行李追蹤服務擴及至 Android 裝置用戶，雙平台同步導入，全面提升服務覆蓋範圍。根據交通部觀光署統計，去年出國人次達1894萬4436人次，隨著旅運需求增加，行李管理問題也更加受到關注。華航指出，旅客只要在託運行李中放置與 Find Hub 相容的智慧防丟器，無論是報到、轉機或抵達目的地，都可即時掌握行李位置。透過 Google 定位技術，Find Hub 網絡可藉由全球超過10億台 Android 裝置協助定位遺失行李。旅客亦可在 Find Hub 應用程式中生成安全且私密的分享連結，與航空公司共享行李位置資訊，加速行李查找流程。華航強調，作為 Find Hub 全球首波合作航空公司之一，此項服務將與既有行李追蹤系統相互搭配，透過「分享物品位置」功能，提供更即時且精準的行李資訊，同時兼顧隱私與資安。在個資保護方面，系統設有多重安全機制，當行李歸還旅客後，分享連結將自動停用，並於7天後失效，確保資訊不被長期留存。此外，華航近年持續推動數位轉型，亦推出包括AI客服、中華航空App、華航雲端書坊及「小花伴定位找人」等多項數位服務，提升整體旅客體驗。