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周五起四天清明連假，交通部指出，國道5號尖峰時段將有壅塞狀況或出現排隊回堵現象，可能從早塞到晚；省道部分，則預計有19處易塞路段，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。高速公路局指出，清明連假期間因返鄉掃墓及出遊交通需求，前往宜花東地區車潮將大增，根據歷年數據資料研判，連假第1、2日國5尖峰期間南向車流多集中於上午5時至下午5時；連假第2至4日尖峰期間北向車流則從上午9時湧現，並持續至深夜。高公局建議，用路人可多透過公共運輸分流，搭乘大客車往返北宜可較自行開車約節省30分鐘以上。另外，省道部分，車潮同樣以掃墓祭祖及觀光旅遊為主，預計於4月3日至5日湧現，返回工作地車潮則預估從4月5日下午至6日陸續出現。高公局指出，主要城際道路易壅塞路段包括台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段、台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、台61線中彰大橋改建路段。銜接國道易壅塞處，則有台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段。重要觀光風景區鄰近路段，易塞的包括台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段。